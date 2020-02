Le ministre Bouréma Condé aux sages de Labé : ‘’nous sommes obligés de vous écouter’’

Après Mamou, Dalaba et Pita, la délégation du Président de la République dépêchée au Fouta, avec à sa tête le Général Bouréma Condé, ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation a été accueillie ce mercredi, 5 février 2020, à Labé.

C’est la résidence du préfet, Eladj Safioulaye Bah qui a servi de cadre pour la réception des hôtes. Dans son intervention de circonstance, le ministre Bouréma Condé dira entre autres que « je pense qu’il n’est pas de bon ton qu’on détruise. Le peu qu’on a alors, qu’on a l’option d’en ajouter chaque année, le Président de la République, à chacune de ses interventions publiques n’a cessé de répéter que la Guinée, c’est cette voiture à quatre (4) roues. Quand l’une d’elle est crevée, la voiture ne va nulle part. On ne peut pas parler de l’unité nationale en l’absence de l’une des régions, ce ne pas possible. Mais pour y parvenir, nous avons besoins de vos bénédictions et nous avons besoin de votre implication active pour ramener le gouvernement et l’opposition par vos sages conseils pour que nous ne soyons pas ces enfants qui avons coupé la tête de leurs enfants. Nous sommes obligés de vous écouter », affirme le ministre Bouréma condé.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

