Le ministre Bouréma Condé inaugure des infrastructures réalisées par la SONAPI et l’ANAFIC à Dubréka, Coyah et Forécariah

Ce lundi 22 mars 2021, le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, le Général de division Bouréma Condé a entamé une tournée dans les cinq préfectures relevant de la Région administrative de Kindia. Objectif : inaugurer, au nom du Chef de l’Etat et du Premier ministre, chef du Gouvernement, les infrastructures réalisées par la SONAPI (Société nationale d’Aménagement et de promotion immobilière) dans le cadre de la célébration du 61ème anniversaire de l’indépendance guinéenne et celles construites par l’ANAFIC (Agence nationale de financement des collectivités). Il est accompagné du Directeur national de l’Administration du Territoire (M. Fadama Itala Kourouma), du Directeur national de la Décentralisation (M. Abdoulaye Kaba), du Directeur national du Développement local (M. Ismaël Camara), du Directeur de cabinet du Gouvernorat de Kindia (M. Doma Traoré), du Directeur général de la SONAPI (M. Boubacar Keïta), de la Directrice générale adjointe de l’ANAFIC (Mme Aminata Condé) et du chef service régional de l’ANAFIC de Kindia (M. Julien MANO).

Pour cette journée du 22 mars, monsieur le ministre et sa délégation ont procédé à des inaugurations dans 3 des 5 préfectures de la région administrative de Kindia. Il s’agit de Dubréka, de Coyah et de Forécariah.

A Dubréka, les infrastructures inaugurées sont : le commissariat central de police ; le logement du commissaire central de police ; la gendarmerie territoriale ; la résidence du commandant de la gendarmerie territoriale ; la Maison des jeunes ; la résidence du préfet ; le marché central ; la place des martyrs, le stade préfectoral. Sans oublier le Centre de santé moderne de Kagbélen-Plateau qui a été réalisé par l’ANAFIC.

La liste des infrastructures inaugurées à Coyah est la suivante : le commissariat central de police ; le logement du commissaire central de police ; la gendarmerie territoriale ; la résidence du commandant de la gendarmerie territoriale ; la résidence du préfet ; le marché central ; la place des martyrs ; la Maison des jeunes de Friguiady (ANAFIC).

A Forécariah, l’on a inauguré le commissariat central de police ; le logement du commissaire central de police ; la gendarmerie territoriale ; la résidence du commandant de la gendarmerie territoriale ; la Maison des jeunes ; la résidence du préfet ; la place des martyrs, le stade préfectoral ; le marché central (ANAFIC).

Partout, les autorités préfectorales et communales ainsi que les femmes et les jeunes ont réservé un accueil des plus chaleureux à la délégation. Dans leurs différentes interventions, ils ont tenu à remercier très sincèrement le président de la République et son gouvernement pour cette belle initiative visant à doter nos villes et villages d’infrastructures de qualité. Ils ont également pris l’engagement de faire un bon usage de ces infrastructures nouvellement construites pour changer la physionomie de leurs localités respectives.

Le ministre Bouréma Condé a mis l’occasion à profit pour magnifier les actes posés à ce jour par la SONAPI et l’ANAFIC aux quatre coins du pays. Aux populations massivement mobilisées pour l’accueillir, il a transmis les salutations du président de la République, Pr. Alpha Condé et celles du Premier ministre, Dr Ibrahima Kassory Fofana. C’est dans une atmosphère bon enfant que cette première partie de la tournée a pris fin.

Service Communication du MATD