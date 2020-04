Décès à Paris de Fatoumata Binta Diallo, 1ère femme pilote d’hélicoptère d’Afrique noire

Dans un communiqué, Dr Mohamed Diané, ministre d’Etat chargé de la défense nationale a annoncé le décès ce mercredi de Fatoumata Binta Diallo, première femme pilote d’hélicoptère d’Afrique noire. Communiqué…

AVIS- Le Ministre d’Etat chargé des Affaires Présidentielles, Ministre de la Défense Nationale a la profonde douleur d’annoncer le décès de Fatoumata Binta DIALLO dite Binta-pilote, Colonel d’Aviation à la retraite et première femme pilote d’hélicoptère d’Afrique noire. Décès survenu le mercredi 29 avril 2020 à Paris des suites de maladie.

En cette douloureuse circonstance, le Ministre d’Etat chargé des Affaires Présidentielles, Ministre de la Défense Nationale, au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat, Chef des Armées, adresse ses condoléances les plus attristées :

•A la famille éplorée ;

•A Monsieur le Chef d’Etat-Major Général des Armées ;

•A l’ensemble des Forces de Défense et de Sécurité ;

•Au peuple de Guinée.

Le programme des obsèques fera l’objet d’un autre communiqué.

Que l’âme de la défunte repose en paix. AMEN !

Conakry, le 29 avril 2020

Le Ministre d’État

Docteur Mohamed DIANE