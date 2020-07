Le ministre de la jeunesse soutient les jeunes entrepreneurs durement affectés par la covid-19 

C’est une importante rencontre tripartite qui a été initiée par le Ministre de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes Mouctar DIALLO entre son département, les partenaires techniques et financiers et les jeunes entrepreneurs durement impactés par la pandémie de covid-19.

Les échanges qui se sont déroulés ce mardi, 14 juillet 2020 à Conakry, ont permis aux jeunes entrepreneurs d’expliquer les difficultés rencontrées durant cette crise sanitaire. Dans le but de trouver des solutions afin d’aider ces entrepreneurs à se relever, le Ministre de la jeunesse leur a demandé de faire des projets pouvant être accompagnés par l’État et les partenaires techniques et financiers.

Dans son discours, M. Mouctar DIALLO a rassuré les jeunes entrepreneurs qui évoluent notamment dans les secteurs de l’agriculture, de l’hôtellerie, de la culture etc que son département sera à leurs côtes comme il l’a toujours fait.

En prenant la parole à cette occasion, les jeunes entrepreneurs ont tour à tour remercié le ministre de la jeunesse, initiateur de la rencontre, pour les nombreuses actions menées par son département en faveur des jeunes. Ils ont désigné trois représentants pour poursuivre les échanges dans les jours à venir.

Ousmane Kandé