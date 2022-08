Le ministre de la Justice Wright annonce la fin (très) prochaine du FNDC

S’achemine-t-on vers la fin du Fndc au lendemain des violences qui ont fait 5 morts à Conakry? Le ministre de la Justice Alphonse Charles Wright a promis lundi face à la presse de tirer prochainement un trait sur « les organisations sans existence légale ».

« Toutes les organisations qui n’ont pas une existence légale, dans les jours à venir, leurs activités seront interdites dans les plus brefs délais, c’est notamment le cas du FNDC », a informé le ministre qui regrette l’utilisation de mineurs dans les manifestations.

« C’est la première fois que les enfants de moins de 10 ans sont utilisés pour des fins de manifestation. Les enfants qui ont été arrêtés, les examens ont prouvés qu’ils ont utilisé du tramadol, des boissons alcoolisées. Qui finance tout ça ? Et pour quelle fin? Est-ce que la protection de ces enfants n’est pas de l’obligation de l’Etat? Est-ce parce que tout simplement on n’est pas d’accord avec la manière que les choses se passent, on est quand même permis d’utiliser les enfants, les faire sortir dans les rues pour braver l’autorité de l’état… », ajoute Charles Wright.

Mamadou Yaya Barry