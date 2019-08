Le ministre de l’Elevage Roger Patrick Millimouno face à la presse, ce mercredi

Dans le cadre de la série de comptes rendus relatifs aux activités du Gouvernement, le Ministre de l’élevage sera face aux médias nationaux ce mercredi 14 Août 2019 à 10h à l’Hôtel Primus Kaloum.

La communication de Roger Patrick Millimouno portera sur les stratégies, les acquis et les défis à relever dans le secteur de l’élevage. Un accent sera mis sur les programmes, les résultats atteints et les perspectives à court et moyen terme afin d’évaluer l’action gouvernementale.

Cet exercice procède de la volonté du Chef de l’Etat de partager davantage la vision et le programme de développement élaborés avec l’ensemble des populations guinéennes.

La Cellule de Communication du Gouvernement