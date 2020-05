Le ministre de l’Energie Taliby Sylla limogé

Le président Alpha Condé a limogé mardi le ministre de l’Energie Cheick Taliby Sylla. Dans le décret, il est appelé à d’autres fonctions et son secrétaire général gère les affaires courantes. Ces derniers jours, Taliby a été au centre de toutes les polémiques qui visent gouvernement. D’abord, le plan de riposte économique au Covid-19 qui a été sabordé par la Banque mondiale. Le cabinet du Premier ministre Kassory Fofana avait accusé le Ministère de l’Energie d’avoir fourni des chiffres erronés. Ensuite, sa récente sortie pour justifier le manque d’électricité au cours de laquelle il a accusé l’Etat guinéen de devoir beaucoup d’impayés à l’Electricité de Guinée (EDG) est comme la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Non sans citer les émeutes de courant à Conakry mais aussi dans le pays profond à Kouroussa et Kamsar.

Thierno Sadou Diallo