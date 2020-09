Le ministre de l’Enseignement supérieur à l’université de Kindia : ‘’on a des acquis, mais on refuse de les valoriser’’

Le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Rechercher Scientifique, Docteur Aboubacar Oumar Bangoura s’est rendu mardi 22 septembre 2020 dans la ville de Kindia. Cette visite du tout nouveau ministre s’inscrit dans le cadre de s’enquérir des réalités de l’Université de Kindia.

Annoncé depuis le lundi, c’est ce mardi que ce tout nouveau ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a été accueilli par les différentes autorités de Kindia. Dans son allocution, le recteur de l’Université de Kindia, Dr Daniel Lamah a fait quelques plaidoyers au près du nouveau ministre. « En terme de défis nous avons besoin de renforcer le cadre de formation et de recherche et cela passe par les infrastructures il faut construire des infrastructures pédagogiques et administratives mais aussi de la bibliothèque d’une bibliothèque digne d’une université. Nous avons une bibliothèque mais je ne suis pas satisfait de cette bibliothèque de par la taille, là ou on a plus de 8000 étudiants il faut une bibliothèque de grande capacité et aller vers la documentation et la numérisation. Il faut de la connexion de haut débit, mais aussi il faut qu’il ait un cadre de travail qui permet aux travailleurs d’être productifs et rentables”, dit-il

Poursuivant son intervention, le patron de l’université de Kindia est revenue sur les missions de son institution et la qualité du personnel qui y composent.

« Conformément aux textes réglementaires, l’Université de Kindia a pour mission entre autres d’assurer la formation universitaire et poste universitaire, de promouvoir le développement de la recherche scientifique, de contribuer au développement du pays en général et de la zone d’implantation en particulier, de développer le partenariat à l’échelle national et internationale. De nos jours, l’Université de Kindia compte quatre facultés pour un effectif de 8887 étudiants dont 3390 filles. Le personnel enseignant en situation de classe est de 183 dont 15 femmes. En terme de grandes académiques, l’Université à 2 professeurs, 6 Maîtres de conférences, 2 Maîtres assistants, 149 assistants et 24 non reclassé. En termes de diplômes, nous avons 15 Détenteurs de doctorat/pH. D, 94 Titulaires de Masters/DEA, 58 Maîtres/DES et 16 détenteurs de licence. En plus de la formation de licence, l’Université de Kindia a un Master fonctionnel en science du développement dont les étudiants de la première cohorte ont soutenu (26/33). », indique-t-il

Après avoir écouté les plaidoiries du recteur de l’Université, le tout nouveau ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique s’est largement exprimé en ces termes. « Il faut donner la parole aux enseignants chercheurs pour résoudre des problèmes. Et je crois que ce sont les mêmes problèmes ici qu’ailleurs dans les autres universités et les centres de recherches. L’État à été toujours le premier actionnaire dans les universités et des centres de recherches. L’État fournit assez d’effort pour résoudre des problèmes. Il a bien la volonté mais ça ne sera pas facile. Donc cette fois ci on va aller à d’autres tournantes pour se réveiller car on a toute les qualités. Alors, il faut nécessairement développer les programmes de coopération nationale et internationale. Il faut que nous puissions aller à une autonomisation effective. Il y a aucune structure d’être éternelle. Peut-être on peut donner aujourd’hui mais demain il y en n’a pas. Ou il faut attendre toujours les subventions tant qu’elle ne vient pas on attend. Ce n’est pas possible. Il faut réfléchir sur ce point. Il faut que chaque structure puisse maintenant à travers les étudiants et les enseignants chercheurs, se mettre a la recherche des projets, des programmes de financement de vos structures. Je tiens à souligner ce passage. Et surtout il faudrait que les institutions d’enseignement aillent vers les partenaires pour un éventuel partenariat qui leur permettra d’accéder à des fonds, résoudre les problèmes. Nous avons des acquis mais on refuse de les valoriser. Donc il faut écouter chaque enseignants chercheurs exhorter les ils vont envoyer les choses pour l’intérêt de tous. Et de notre part nous allons faire du mieux”, a souligné le ministre Dr Aboubacar Oumar Bangoura.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia.

+224 623 08 09 10