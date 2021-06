Le ministre des Mines aux journalistes : ‘’tout ce que nous demandons, c’est l’objectivité dans le traitement de l’information’’

Démarré le 24 juin dernier, l’atelier de formation des journalistes sur les enjeux et perspectives du secteur minier guinéen a pris fin ce 26 juin 2021 à Conakry. L’initiative est du Ministère des Mines et de la Géologie en collaboration avec la structure Wassolon Agency Communication.

C’est le ministre des Mines et de la Géologie, Abdoulaye Magassouba et son homologue de l’Information et de la Communication, Amara Somparé qui ont présidé à la clôture de cette seconde édition de l’atelier de formation.

A l’entame, l’honneur est revenu à la porte-parole des participants, Marie Cécile Haba, de remercier les organisateurs (Ministère des Mines et Wassolon Agency Communication) avant de mentionner :

« Durant cet atelier, nous avons davantage assimilé l’importance cruciale du secteur minier dans l’économie nationale. Mais également les défis et les enjeux environnementaux dont il faudrait tenir compte pour tirer profit du secteur sans compromettre l’avenir des futures générations. Ainsi, l’importance de la présente formation n’est nullement à démontrer. Sa pérennisation et sa réédition dans les prochaines années seraient nécessaires pour consolider les acquis et les partager à d’autres journalistes qui n’auront pas pris part aux précédentes éditions. Sa réédition dans les prochaines années serait nécessaire pour consolider les acquis et les partager à d’autres journalistes qui n’auront pas pris part aux précédentes éditions », dira-t-elle.

De son côté, le ministre de l’Information et de la Communication a apprécié l’initiative qui converge avec l’objectif que s’est fixé son équipe. « Il est vrai que mon cheval de bataille depuis que je suis arrivé au ministère, a toujours été d’améliorer la qualification des journalistes, de les rendre plus professionnels en les amenant à avoir une meilleure pratique, une meilleure connaissance de l’éthique et de la déontologie de la profession qui, malheureusement se perd un peu trop dans les méandres du journalisme qui est en train de prendre de plus en plus d’ampleur dans notre pays. Alors, ces types d’exercice qui vous met au cœur de l’information en ce qui concerne le secteur des mines, vont vous permettre d’avoir une meilleure connaissance des difficultés qui pèsent sur le secteur minier, des enjeux qui le composent et de tous les défis que le ministère des Mines a relevé depuis l’arrivée à la magistrature suprême du président de la République. C’est une initiative que nous encourageons, que nous accompagnons et que nous essayerons d’étendre aux autres secteurs de l’économie guinéenne afin de mieux édifier les journalistes », a-t-il rappelé.

Prenant la parole, le ministre Abdoulaye Magassouba, a tout d’abord adressé ses félicitations à la structure Wassolon Agency Communication pour l’organisation de ladite formation en ces termes : « Je tiens à remercier les organisateurs au niveau du ministère et au niveau de Wassolon Agency Communication. On organise des ateliers pour des techniciens, mais, j’ai rarement vu un atelier avec autant d’engagement des participants. »

Poursuivant, il a félicité les participants, avant d’appeler les uns et les autres à la responsabilité dans le traitement des informations. A l’en croire, « lorsqu’une information est donnée, l’investisseur qui veut mettre 10 ou 50 millions de dollars peut décider de ne pas le faire juste à cause d’un article. C’est pourquoi nous vous demandons d’être assez responsables. Je ne suis pas en train de vous demander de dire oui en Guinée, tout est beau, tout est rose. Non ! Cela veut simplement dire qu’en tout bilan, il y a du positif et du négatif. Tout ce que nous demandons, c’est l’objectivité dans le traitement de l’information », dira-t-il entre autres.

La cérémonie a pris fin par la remise d’un satisfecit au ministre des Mines, Abdoulaye Magassouba par le Directeur général de Wassolon Agency Communication, Aboubacar Diallo pour la confiance placée en sa structure.

Youssouf Keita