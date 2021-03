Universités publiques de Conakry : Aboubacar Sylla promet l’amélioration des conditions d’études

Le ministre d’Etat en charge de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Aboubacar Sylla a effectué sa toute première visite de terrain ce lundi, 22 mars, 2021. Trois établissements d’enseignement supérieur étaient dans son agenda à savoir l’université général Lansana Conté de Sonfonia, l’institut supérieur des sciences de l’éducation de Guinée et l’université Abdel Gamal Nasser. Il était question pour Aboubacar Sylla de toucher du doigt selon ses mots, des réalités qui assaillent ces établissements d’enseignement supérieur.

Accompagné d’une forte délégation, le marathon du ministre d’Etat, ministre en charge de l’Enseignement Supérieur et de la recherche scientifique a débuté à l’université Général Lansana Conté de Sonfonia où les conditions d’études et de travail laissent à désirer. Les étudiants sont remplis dans les salles de classe et amphithéâtres moins climatisés et moins sonsorisés. De visu, on constate 5 étudiants par table-banc. Venu toucher du doigt cette triste réalité dans le plus grand campus universitaire du pays, Aboubacar Sylla promet de changer la donne dans les jours ou semaines à venir. Ce, en venant en aide au rectorat de ladite Université.

« A Sonfonia, on s’est rendu compte qu’il y avait beaucoup de problèmes à résoudre. Et le Ministère a réaffirmé son intention d’être plus près du rectorat de Sonfonia pour l’aider à résoudre les différents problèmes. Que ce soit des problèmes de sureffectif dans les amphithéâtres, que ce soit des problèmes de confort des étudiants, des problèmes de sonorisation, de ventilation, d’éclairage de salles. Mais également être au plus près des enseignants chercheurs pour aider à résoudre tous les problèmes. »

D’abord, pour la matérialisation de cette intention du ministre, le recteur de l’université de Sonfonia annonce déjà l’obtention d’un immeuble leur permettant de décongestionner ce temple du savoir.

« Nous avons reçu un immeuble qui doit abriter un grand groupe d’étudiants. Donc Sonfonia sera décongestionné. Et nous avons eu des informations que nous serions assistés sur l’achat d’un certain équipement qui permet de dispenser de façon optimale les cours aux étudiants », a annoncé le recteur, Pr Amadou Koré Bah.

Après l’université de Sonfonia, direction l’institut supérieur des sciences de l’éducation de Guinée (ISSEG). Là également, cette visite qualifiée d’inopinée par le personnel de l’institut a été une occasion pour le Directeur général d’égrener quelques difficultés d’infrastructure et de solliciter l’appui du ministre pour les accompagner.

« Dans le souci justement d’augmenter la capacité d’accueil de l’ISSEG, nous avons envie de construire la direction générale. On a déjà entamé, mais nos moyens sont limités. La plupart des bureaux que nous occupons dans ce bloc principal, ce sont des salles de classe que nous avons transformées en bureaux. Si nous avons la chance de réaliser cet autre bloc, alors nous aurons la possibilité de mettre les étudiants dans ce bloc principal », a souhaité Dr. Akoye Mansa Zoumanigui.

La délégation a terminé sa visite à l’université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Au-delà de quelques salles de classe, le ministre ainsi que tous les membres de son cabinet ont aussi visité le centre informatique, le centre odontologie, le laboratoire d’électronique, la bibliothèque universitaire de cette université. Les mêmes engagements ont été pris. Il s’agit de relancer les réformes pour la qualification du système d’enseignement du pays.

Yamoussa Camara

+224 657851102