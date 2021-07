Le ministre Diané de la Défense sur l’adoption de l’accord de coopération militaire Guinée/Sénégal : “si nous arrivons à respecter…”

A l’occasion de la plénière tenue ce dimanche 05 juillet à l’Assemblée nationale, les députés ont voté à l’unanimité pour l’accord de coopération militaire et technique entre la Guinée et le Sénégal.

Le vote de cet accord permettra dans les prochains jours à l’ouverture de la frontière entre les deux pays.

Selon le ministre d’État de la défense et des affaires présidentielles, la signature de l’accord de coopération entre les deux pays le 19 juin est la preuve affirmée du chef de l’État et de son gouvernement pour renforcer la sécurité, la stabilité dans la sous-région.

La mise en œuvre de l’accord de coopération militaire et technique repose sur deux étapes et non des moindres.

« Nous avons déjà signé l’accord de coopération à l’occasion du sommet des chefs d’États à Accra. C’est la première étape. La deuxième étape est la ratification de l’accord par les Assemblées nationales des deux pays. Après la ratification, nous mettrons en place un cadre de dialogue et de concertation entre les départements de la défense de la Guinée et du Sénégal. Une commission qui sera mise en place va travailler ou nous proposer une stratégie de mise en application. Ça, c’est extrêmement important parce qu’il y a certaines dispositions très importantes dans l’accord de coopération à savoir : 1) les dispositions qui concernent la non utilisation du territoire des deux parties contre les intérêts de l’autre partie. 2) Ce sont les dispositions que nous devons prendre au niveau des frontières. A ce niveau là, il faut que nous nous entendions sur la mise en place d’un dispositif qui va nous permettre de faire des patrouilles conjointes et de renforcer les positions des deux côtés de la frontière.

Si nous arrivons à respecter nos engagements dans ce cadre là, tout le reste sera facile » a souligné Mohamed Diané, le ministre d’État de la défense et des affaires présidentielles.

Quant à la frontière entre la Guinée et la Guinée Bissau, le chef de département de la défense assure que la Guinée est disposée à travailler avec tous les pays qui ont la volonté de renforcer la sécurité et la stabilité de la sous-région.

Sadjo Bah