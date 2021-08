Le ministre du Budget après la présentation de la LFR 2021 : ‘’on ne peut que s’en réjouir’’

86 députés de l’Assemblée nationale sur les 114 ont répondu présent, ce jeudi 26 août lors l’ouverture de la session d’ouverture extraordinaire convoquée par décret par le président de la République. Les travaux du jour ont permis au ministre du Budget, Ismaël Dioubaté, de présenter le projet de loi de finances rectificative 2021.

Cette session d’ouverture a connu la présence, du Premier ministre par intérim, Dr Mohamed Diané et du ministre du Budget.

Après l’appel nominal, le président de l’Assemblée nationale a souhaité la bienvenue aux députés et aux ministres présents, tout en précisant qu’une loi rectificative ne doit pas être récurrente. » Elle ne doit pas être systématique, parce que par essence une loi rectificative vient quand il y a eu des circonstances exceptionnelles dans un sens comme dans un autre.»

Le ministre du Budget, Ismaël Dioubaté, après avoir présenté le projet de la loi de finances rectificative 2021, a accordé une brève interview à la presse.

« On ne peut que s’en réjouir mais le travail qui reste à faire est énorme : corriger l’exécution du budget de la loi de finances initiale 2021, après avoir exécuté le niveau d’exécution en fin juin 2021 et préparer la sortie en tenant compte de toutes les contingences à la fois économique et sociale », dit-il.

Poursuivant, le ministre du Budget a fait savoir qu’il y avait trois types de lots : les pays qui sont satisfaisants, des pays qui ont fait des progrès très significatifs et des pays qui n’ont fait aucun progrès significatif. « La Guinée est dans le lot des pays qui ont fait des progrès très significatifs. Ça veut dire qu’on s’approche de la cible optimale. Une prévision reste toujours une prévision, on peut aller au-delà, comme on peut rester en deçà », a-t-il précisé.

Prenant la parole, les présidents des commissions ont souhaité, pour avoir un travail bienfait, aller examiner le projet pour mieux débattre avec le ministre et ses cadres. Ce qui a été accordé par le président de cette institution, l’honorable Amadou Damaro Camara.

Mamadou Yaya Barry

