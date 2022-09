Le ministre Guillaume Hawing : « nous avons plus de 3 000 enseignants sous la main redéployables »￼

A l’occasion de l’inauguration du Collège Sonfonia Rails, le ministre de l’Enseignement Pré-universitaire et de l’Alphabétisation, Guillaume Hawing s’est prononcé sur le manque d’enseignants dont certains citoyens ne cessent de dénoncer.

A l’en croire, son département compte à ce jour, près de 3.000 enseignants aptes à servir et qui seront déployés dans les jours à venir à travers le pays, selon les besoins.

« Avant de parler de recrutement, il faut poser la question d’abord qu’est-ce que vous faites de cette pléthore. Aujourd’hui, nous avons des postes dans l’administration scolaire, dans nos écoles qui sont occupés par plus de 4 personnes. Pour un premier temps, nous nous sommes dit qu’il fallait d’abord suspendre, chercher à voir clair en décantant afin d’avoir des enseignants. Et aujourd’hui, nous avons plus de 3 000 enseignants sous la main redéployables qui peuvent enseigner. C’est la suite d’une inspection, nous sommes allés sur le terrain et nous avons tenu compte de certains critères. Et dès la semaine prochaine, tous ceux qui doivent être redéployés, seront redéployés. Ensuite, le manque à gagner, nous allons faire une situation. Et les textes sont clairs. N’accéderont à la fonction publique que par la voie du concours. »

Youssouf Keita