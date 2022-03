Le ministre Guillaume Hawing parmi les 50 personnalités les plus influentes de l’Afrique de l’Ouest et du Nord

Le magazine sénégalais « Influences Magazine » a dévoilé les noms des 50 personnalités les plus influentes de l’Afrique de l’ouest et du nord. Cinq Guinéens dont le ministre de l’enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation, Guillaume Hawing figurent sur la liste de ces 50 personnalités.

Guillaume Hawing doit sa nomination suite à ses efforts consentis dans le domaine scientifique notamment dans les mathématiques et ses actes posés dans le secteur de l’enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation depuis son arrivée à la tête de ce département, au mois de novembre dernier.

Ci-dessous la liste complète des nominés

1.Macky Sall-Président de la République du Sénégal

2.Abdel Fatah Al Sissi-Président d’Egypte

3.Mohamed Ould El-Ghazaouani-Président de la République de Mauritanie

4. Mouhamed VI-Roi du Maroc

5.José Maria Neves-Président du Cap-Vert

6.Mohamed Moez Belhassine-Ministre du Tourisme (Tunisie)

7.Matshidiso Moeti- Directrice Régional Afrique de l’Organisation Mondiale pour la Santé

8.Guillaume HAWING-Ministre de l’enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation (Guinée)

9.Amina J. Mohammed-Vice-secrétaire générale des Nations unies (Niger)

10.Amadou Soumahoro-Président Assemblée Nationale (Côte d’Ivoire)

11.Aissata Tall Sall-Ministre des affaires étrangéres (Sénégal)

12.Souad Abderrahim-Maire de la ville de Tunis (Tunisie)

13.Marcel de Souza- Ministre du développement, de l’analyse économique et de la prospective (Bénin)

14.Faouzi Lekja-ministre délégué auprès du ministre de l’Economie et des Finances, chargé du Budget (Maroc)

15.Sadio Mané- Athléte-Footballeur (Sénégal)

16.Abdelhakim Bettache -Maire de Alger Centre (Algérie)

17. Ahmad Lawan-Président du Sénat (Nigéria)

18.Minata Samate Cessouma-Commissaire aux affaires politique de l’UEOMA (Burkina Faso)

19.Moctar Ould Dahi-Ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, Porte- parole du gouvernement (Mauritanie)

20.Alban Sumana Kingsford Bagbin-Porte parole de l’assemblée nationale (Ghana)

21.Mouhamed Salah-Athléte-Footballeur (Egypte)

22.Angélique Kidjo-Artiste Chanteuse (Bénin)

23.Khaled Chelly-Président Directeur Général de la compagnie aérienne Tunisair (Tunisie)

24.Tinni Ousseini-Président de l’assemblée nationale (Niger)

25.Augustin Senghor- Président de la Fédération Sénégalaise de Football

26.Ibrahim Kane-Président Directeur Général Air sénégal (Sénégal)

27.Aissatou Sophie Gladima-Maire commune joal fadiouth (Sénégal)

28.Brahim Boughali-Président de l’assemblée populaire nationale (Algérie)

29.Mohamed Ould Bouamatou-Président Directeur Général du groupe BSA(Maroc)

30.Noureddine Boutar-Directeur général de radio Mosaïque FM (Tunisie)

31.Mohamed Dkhilli-Président directeur général de GAT ASSURANCES (Tunisie)

32.Amira Amri- Présidente du Syndicat des magistrats tunisiens (SMT) (Tunise)

33.Salwa Idrissi Akhannouch-Présidente Directrice Générale du groupe Aksal (Maroc)

34.Rita Maria Zniber- Présidente Directrice Générale de Diana Holding (Maroc)

35.Miriem Bensalah-Chaqroun- Administrateur du groupe Holmarcom et dirigeante des Eaux Minérales d’Oulmès (Maroc)

36.Dr Slim Ben Salah-Président Conseil National de l’Ordre des Médecins (Tunisie)

37.Houray Bah-Présidente de l’ONG Amali (Guinée)

38.Hichem Ben Yaiche-Rédacteur en Chef New African Magazine (Tunisie)

39.Mame Rokhaya Lo-Pilote de l’armée (Sénégal)

40.Aminetou Bilal-Présidente-fondatrice du mouvement des patriotes en action(Mauritanie)

41.Komi Koutché-Economiste, expert en microfinance (Bénin)

42.Kalil Oularé- Drecteur Général DJOMA MEDIA (Guinée)

43.Mohamed Chouikha-Directeur général de la Société Tunisienne de Banque (Tunisie)

44.Kamel Ben Younes-Directeur général de l’Agence Tunis Afrique Presse (Tunisie)

45.Slaheddine Lahmadi- Président de l’Union des Ecrivains Tunisiens

46.Kaïs Mabrouk- Co-fondateur Fédération Nationale de l’Enseignement Supérieur Privé (Tunisie)

47.Yansané Baldé-Directrice éxecutive de la coalition des femmes leaders (Guinée)

48.Nezha Hayat-Présidente de l’AMMC (Maroc)

49.Fatou Touray-Directrice Gérnérale de Kerr Fatou online media (Gambie)

50.Diaka Camara-Présidente de la Fondation Diaka Camara (Guinée)