Le ministre Hawing à Faranah : « l’école guinéenne est comateuse, elle mérite d’être réveillée »

Toucher du doigt la réalité de l’ école guinéenne, tel est l’objet de la la visite du ministre de l’Enseignement pré-universitaire guinéen à l’intérieur du pays. Dans la nuit du mercredi 16 février 2022, les acteurs de la vie scolaire de Faranah ont reçu le ministre et sa suite dans le village de Nèrèdouni, situé à 5 kilomètres de Faranah-centre.

Hier jeudi 17 février 2022, Guillaume Hawing a visité le collège 2 , l’école primaire Almamy Samory Touré, le collège 2 , l’école primaire Abattoir 2 avant d’être en conclave avec les autorités éducatives de la place dans la salle de réunion du bloc administratif de la préfecture.

Au cours de cet entretien, Guillaume Hawing a laissé entendre : » Il y a plus d’un mois, nous sommes sur pied et nous sillonnons de ville en ville pour chercher à comprendre les réels problèmes de l’ école guinéenne. Nous avons compris qu’en restant au bureau, en attendant les rapports certes, certains vont vous remonter les bons rapports mais pas tout le monde. Le plus bon diagnostic c’est ce qu’on a vu. Nous sommes enseignants. Regardons-nous droit dans les yeux et disons nous la vérité. L’école guinéenne est comateuse, elle dort d’un sommeil profond, elle mérite d’être réveillée. A se poser la question est-ce que l’Etat existait pour l’école guinéenne ? Quand on m’a dit que dans la ville de Faranah dans cette ville historique, cette grande ville qu’aucune concession scolaire n’est clôturée, je n’ai pas cru, et pourtant c’est bien vrai ».

Poursuivant, le numéro un du système éducatif guinéen a fait une invite aux enseignants et aux chefs d’établissements : » J’invite les enseignants à la conscience professionnelle. Nous avons détecté vos problèmes. L’Etat peut intervenir pour trouver solution à certains problèmes mais pas le problème lié à la conscience professionnelle. Cela relève de notre responsabilité. Ne doit pas enseigner qui le veut mais qui le mérite. Je suis dans la ville historique de Faranah, la ville du premier Président de la Guinée indépendante qui était un homme de sincérité. Je sais que je peux compter sur vous. Nous n’avons de préjugés contre aucune ville, il faut qu’ on accepte le changement. « , a-t-il souligné.

A Faranah, le système éducatif est confronté aux maux qui ne disent pas leur nom. Au collège 2 par exemple, les élèves de la 10ème et 8ème années suivent les cours dans un hangar construit sous le régime de feu le président Ahamed Sékou Touré. Ce hangar servait de magasin pour AGRIMA. La promotion 7ème année est obligée de suivre les cours les soirs, faute de classes.

Lanciné Keita depuis Faranah