Le ministre Mory se rappelle du maire Issa Soumah : « quand mon bailleur a voulu me déloger sans préavis, il m’a trouvé un autre lieu »

Décédé le 26 février dernier des suites d’une longue maladie à Tunis (Tunisie), Issa Soumah jusqu’à ce matin maire de Ratoma depuis 2019 a reçu les derniers hommages de sa famille politique, biologique et amis en présence de plusieurs hauts dignitaires du pays.

A côté de sa famille et de ses collaborateurs, à l’hôpital sino-guinéen où la levée du corps a eu lieu, le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, la gouverneure de la ville de Conakry, générale à la retraite M’mahawa Sylla ainsi que le président de l’UFDG, Cellou Dalein Diallo étaient tous présents.

Le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation Mory Condé a témoigné en ces termes: « Nous adressons nos sincères condoléances à la famille biologique et politique, à la direction nationale de l’administration du territoire et aux citoyens de la commune de Ratoma. Le ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation se trouve affligé suite à la perte d’un élu responsable et dynamique pour la cause de sa collectivité, un fervent artisan de la promotion de la quiétude et de la paix, qui a respecté le principe de recevabilité, de participation et de transparence dans la gestion de la chose publique. Frère Issa Soumah a bénéficié de la confiance et de la considération de ses citoyens, de sa formation politique et de l’administration publique en général »

Selon lui, en tant qu’habitant de Ratoma, sans même le connaitre, « le maire Issa Soumah m’a épaulé et accompagné dans mes démarches face à mon bailleur qui voulait me déloger sans préavis pour des raisons politiques. Après les altercations sans suite, il m’a trouvé un autre lieu. Plus tard, j’ai perdu notre agrément là aussi, il m’a aidé à le récupérer sans distinction politique et sans savoir même d’où je viens. Si tout le monde pouvait faire preuve de bon sens et de dévotion comme cet homme, notre pays en serait comblé », a ajouté le ministre Mory Condé.Au nom du gouvernement, la gouverneure de la ville de Conakry a tenu à présenter ses condoléances les plus attristées à toute la nation guinéenne et à exhorter ses prédécesseurs à faire preuve de la même démarche. « Il y a peu de temps on parlait de la mairesse de Kaloum. Aujourd’hui nous parlons de Issa Soumah. Il y a (6) mois de cela que nous avons commencé à nous côtoyer en tant que responsable des différents services que nous occupons mais je retiens de lui un homme intègre et dévoué, au service de sa nation », a déclaré madame la gouverneure.

Poursuivant son intervention, elle dira: « même étant malade, à travers une opération d’assainissement au carrefour de Bambeto, qui impliquait les jeunes de l’axe, malgré son état de santé, il a toujours répondu à mes appels. Sur ce, au nom de la population de Conakry et du conseil de ville, j’adresse mes condoléances au président de la République ainsi qu’à sa famille biologique et à toutes les autorités communales de Conakry ».

Pour Elhadj Cellou Dalein Diallo, perdre le maire Issa Soumah, c’est non seulement perdre un proche ami mais aussi rompre un pilier important pour son parti.

« Depuis des années, il fut un ami très proche, un conseiller avisé parce que j’ai connu l’homme, j’ai connu le militant, je connais également le maire en Allemagne. Il est venu de bonne heure par son engagement me faire part de sa volonté pour militer pour l’UFDG. Dès mes premiers jours, il a œuvré pour l’implantation et le rayonnement de ce parti d’abord dans le grand Conakry, c’est-à- dire Kaloum et Ratoma mais aussi à à Fria. Nous étions ensemble dans toute la Guinée et il n’a jamais cessé de me démystifier. Il a été un grand homme, paisible, flexible et affable. Aujourd’hui j’ai perdu un ami, un conseiller », a précisé le président de l’UFDG.

Selon Cellou Dalein Diallo, pour que l’UFDG ait gagné 34 sur 34 à Ratoma, il a fallu son travail acharné.

« Avec la mort d’Issa, je perds un grand pilier, un allié fidèle, une branche importante pour ma personne », regrette le président de l’UFDG.

Pour finir, à travers le fils du défunt, la famille a adressé ses remerciements à tous ceux qui se sont impliqués pour aider sa famille biologique, du traitement jusque-là.

« Perdre mon père est une perte énorme pour ma famille comme pour celle de la grande famille guinéenne. Aîné d’une grande famille, mon défunt père s’en va en laissant un vide en nous, difficile à combler, difficile pour nous parce que c’est le baobab et l’espoir qui s’en vont. Nous ne cesserons de le pleurer mais nous restons forts puisque c’est la volonté divine. Pour terminer, je ne ferai que remercier le président de la République pour ses bienfaits ainsi que tout le peuple de Guinée au nom de ma famille », a fait savoir le fils du défunt, Mohamed Soumah.

Après les hommages et recueillements, le corps du défunt a été transporté à la mosquée de Kakimbo où la prière funèbre a eu lieu avant son inhumation au cimetière de Kipé 2, laissant derrière lui une veuve et 4 enfants.

Mariame Mayi Cissé