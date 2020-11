Le ministre Mouctar Diallo ”félicite le président Alpha Condé pour sa brillante victoire à la présidentielle”

Je félicite le Président Alpha CONDÉ pour sa brillante victoire à la présidentielle du 18 octobre 2020. Son nouveau pacte d’engagement qui a suscité sa candidature et favorisé sa réélection s’inscrit dans le cadre d’un changement qui permet l’amélioration substantielle de la gouvernance. Il renforce les droits humains, les principes de l’État de droit et de la démocratie et les institutions de la République. Tout cela dans le cadre de la concorde nationale. Sa nouvelle gouvernance augure de belles perspectives car porteuse de programmes qui permettent d’améliorer les conditions de vie de l’ensemble des guinéens et de créer plus d’emplois et d’opportunités en faveur des jeunes et des femmes.

Tous les guinéens doivent soutenir le Président pour la mise en œuvre de sa vision de développement de la Guinée. Ensemble œuvrons pour bannir la violence, la division, la haine et l’ethnocentrisme. Ensemble œuvrons pour la consolidation de la fraternité et de l’unité nationale pour une paix durable sans laquelle rien n’est possible.

Je renouvelle mes condoléances aux familles endeuillées et au peuple et leur ré exprime ma compassion suite aux violences post-électorales. Aucun guinéen ne doit mourir à cause de la politique qui ne doit être qu’un jeu démocratique dans le cadre de l’exercice du pouvoir pour servir le peuple.

Que Dieu veille sur le Président de la République le Pr. Alpha CONDÉ et répande Sa grâce sur la Guinée.

Mouctar DIALLO

Président de NFD

Ministre de la Jeunesse et de l’Emploi Jeune