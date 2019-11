Le ministre Naité sur le tronçon Kankan-Mandiana : ‘’nous marquons notre satisfaction quant à la reprise effective des travaux’’

En mission de suivi et de contrôle des travaux routiers depuis quelques jours à l’intérieur du pays, le ministre des Travaux Publics, Moustapha Naité en compagnie d’une forte délégation de son département a visité ce dimanche 24 novembre, les travaux sur le tronçon Kankan-Mandiana long de près de 100 kilomètres et dont les travaux sont confiés à l’entreprise guinéenne ‘’GUITER.’’

Sur place, les travaux ont effectivement redemarré après les grandes pluies qui viennent de finir. Après avoir visité les différentes installations, le ministre visiblement satisfait de l’élan pris par l’entreprise a tenu à préciser :

« Nous marquons notre satisfaction quant à la la reprise effective des travaux sur ce tronçon d’environ 83 km qui mène à Mandiana ville à partir de Kankan. L’entreprise avait déjà finalisé les 17 premiers kilomètres. Aujourd’hui, elle est en train d’avancer sur la moitié du tronçon à 45 km. Ils ont fini pratiquement les couches de fondation et ils sont en train d’avancer à pas de 8 km pour appliquer la dernière phase. Donc, le bitume prendra un peu de temps. L’objectif visé est que d’ici la saison des pluies prochaines, que l’entreprise puisse atteindre la moitié du tronçon, c’est-à-dire 45 km. Je dois dire que nous sommes très satisfaits de l’évolution du travail. Nous avons effectué d’autres visites avec l’enterprise sur leur centrale à béton pour voir exactement l’équipement qui a été mis à disposition pour la mise en œuvre de ce contrat qui est financé par le BND qui, souvent peut connaitre des ralentissements », dira-t-il.

Répondant à la question de savoir pourquoi les travaux sur tronçon tardent toujours à finir, le ministre dira que les raisons sont toutes simples. « D’abord, c’est un financement du budget national de développement (BND). La route Kankan-Mandiana qui a trois (3) grands points coûte environ 126 millions d’euros, plus de 1400 milliards Gnf. Donc, supérieur au budget qui peut être alloué à tous les départements par an. Donc, il est important que nous sachions prioriser les routes qui ont besoin d’être entretenues et d’autres qui ont besoin d’être reconstruites. C’est ce qui fait que pour la plus part du temps, cette route a mis du temps parce que c’est un financement du BND et des allocations… »

Selon le chef de mission de contrôle de ce tronçon, Zamah Bahles travaux ont effectivement repris. « Nous venons de reprendre les travaux depuis le 3 octobre sur instruction du maître d’ouvrages. Les travaux que nous avons démarrés consistent à reprendre les remblais et faire un traitement après commencer à poser la chaussée. Donc, le planning que l’entreprise nous a soumis et que nous avons approuvé nous permettra daller jusqu’au PK45 pour finir en décembre 2019 », a-t-il mentionné, avant d’affirmer que cette route répond aux normes de la CEDEAO.

Youssouf Keita, depuis Kankan