Le ministre Naité sur les chantiers des voiries de Labé, Pita et Dalaba : ‘’nous sommes globalement satisfaits de ce qui a été fait’’

Lancés au mois de décembre dernier par le président Alpha Condé, les travaux de bitumage des voiries urbaines des villes de Dalaba, Pita et Labé ont bel et bien repris après les grandes pluies. C’est le constat qui ressort de la visite que le ministre des Travaux Publics, Moustapha Naité a effectué ce vendredi 21 novembre, dans ces dites villes.

Accompagnés d’une forte délégation de son département, le ministre a donc sillonner tous ces chantiers pour s’enquérir de l’état réel d’avancement des travaux en cours. Selon le responsable de la mission de contrôle, les caractéristiques des voiries de ces trois villes sont les mêmes. « La chaussée est de 7 mètres avec des accotements variables de 1,5 de part et d’autre. Les caniveaux et des cunettes prévus sont de dimensions variables », dira Youssouf Sonogo, avant d’indiquer que les travaux sont de qualité.

Au terme de ladite visite, le ministre a tenu à préciser : « Comme vous le savez, nous avons lancé les travaux au mois de décembre 2018, avec le chef de l’Etat, Pr Alpha Condé. Nous sommes venus après la saison des pluies pour faire le constat sur l’avancement des travaux. Je dois dire que nous sommes globalement satisfaits de ce qui a été fait avant la saison des pluies à Labé, Pita et Dalanda. Et comme vous savez, Lave à reçu un contrat de 15km, Pita 13km et Dalaba 12,6km. Globalement, sur les trois villes, nous avons la couche de base qui est pratiquement à 50 pour cent, c’est-à-dire prête à recevoir le bitume au niveau des trois villes et au niveau du revêtement final qui a commencé dans les trois villes, vous avez environ 15%. Donc, je dois marquer cas même ma satisfaction quant au démarrage des travaux dans les gros villes. Nous allons davantage continuer à travailler avec l’entreprise pour nous assurer que les moyens financiers continuent à venir quand les décomptes sont déposés », dira entre autres le ministre Naité.

