Le ministre Koulibaly travaille au lancement de la société des télécommunications nationale

Depuis son arrivée au Ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Economie Numérique, Son Excellence Saïd Oumar Koulibaly, s’est investi dans la redynamisation du secteur et notamment dans la relance de la défunte SOTELGUI. En effet, son équipe a repris le dossier en main pour permettre à la société nationale de reprendre ses activités et contribuer activement au secteur des TICs en Guinée. Une mission, qui a duré du 06 Octobre au 09 Décembre 2020, a été diligentée par le Ministre avec pour objectif d’évaluer l’existant en premier lieu et d’établir un plan de relance des activités en prenant en compte le contexte et les besoins actuels de la population guinéenne en second lieu.

L’entreprise recrutée a donc eu pour mission de visiter l’ensemble des sites de l’ex-SOTELGUI, dont les infrastructures du réseau mobile réparties sur l’ensemble du territoire. Cette phase de la mission a fait ressortir un état global très dégradé des équipements qui ne permet pas de fournir des services de télécommunications rapidement au public.

Le plan de relance élaboré a pris en compte l’état du secteur des TICs en Guinée afin de positionner les futures offres de l’opérateur national Guinée Télécom en adéquation avec son environnement. Il a mis en relief les enjeux et défis futurs de la nouvelle équipe. Ceux-ci consistent en une remise en état progressif des réseaux fixes puis mobiles dans une perspective d’offre haut débit à l’ensemble des entreprises et organismes dans un premier temps vu les besoins urgent en transmission de données fiables de ces entités, puis la généralisation à l’ensemble de la population guinéenne sur le territoire Guinéen. Le positionnement axé sur la data haut débit se situe dans la lignée de progrès et de digitalisation de la Guinée prônée par le Président de la République, son Excellence Alpha Condé.

Cette orientation est une nécessité dans un monde dominé par les technologies de l’information et de la communication qui permettront l’accès du plus grand nombre à l’information, le commerce électronique, l’éducation, la santé, l’agriculture, la culture, la commercialisation de ses produits et ressources etc.

GUINÉE-TÉLÉCOMS, de par sa position d’entreprise nationale, sera un élément central dans le développement du digital en Guinée, pour le bien du plus grand nombre de citoyens.

La prochaine étape sera donc de mettre en œuvre les orientations et recommandations élaborées dans le plan de relance de concert avec l’équipe projet du Ministère menée par Monsieur le Ministre.