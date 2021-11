Le ministre Ousmane Gaoual promet de récupérer les domaines de l’Etat et dégager les emprises des voies publiques

Le nouveau ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire, Ousmane Gaoual Diallo a été installée ce vendredi, 4 novembre 2021 dans ses fonctions par le secrétaire général du gouvernement. C’était dans les locaux dudit ministère en présence du ministre secrétaire général de la Présidence de la République, des membres du CNRD, des parents et amis du nouveau promu.

A l’entame de son intervention, le ministre Ousmane Gaoual Diallo a d’abord manifesté un sentiment de satisfaction à l’endroit des nouvelles autorités. « Avant tout, je voudrais rendre grâce à Dieu le Tout Puissant Allah et remercier également le Colonel Mamadi Doumbouya, chef suprême des Armées, chef de l’Etat, président de la transition et son Premier ministre, chef du Gouvernement, Mohamed Béavogui, pour avoir accepté de me nommer à cet important poste ministériel que j’ai accepté avec humilité », dira-t-il avant d’ajouter :

« Mon esprit fait corps avec les ambitions de mener à bien cette responsabilité exceptionnelle dont l’exercice lèvera certainement le voile sur les perspectives importantes à valoriser dans le sens de leur donner une réalité tangible. A cet instant précis, je partage la vision patriotique des nouvelles autorités qui mettent un accent particulier sur une gestion rationnelle et harmonieuse de l’Etat. »

Poursuivant, il dira qu’il souhaite mettre un accent particulier aussi sur « la valorisation des ressources humaines à travers la formation pour créer un réceptacle de compétences susceptibles de faire face aux nombreux défis que nous devons relever, à savoir entre autres : la consolidation des acquis ; la sécurisation foncière ; la lutte contre l’accaparement illicite des biens de l’Etat ; la sécurisation des domaines publics maritimes ; la récupération des domaines de l’Etat ; le dégagement des emprises des voies publiques illégalement occupées ; la promotion des logements sociaux, l’aménagement des domaines de l’Etat. »

Plus loin, il a tenu à préciser : « permettez-moi de vous dire qu’hier j’étais un acteur politique de l’opposition. A présent, je suis devenu un des serviteurs de la nation. A ce titre, je m’engage à servir les Guinéens et la Guinée sans exclusive. L’unité nationale demeura le maitre-mot des actions et les stratégies cohérentes pour une cohésion nationale, dans le domaine de l’urbanisme et l’Habitat… »

Youssouf Keita

+224 666487130