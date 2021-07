Le ministre Rémy Lamah face à la presse : ‘’en Afrique, la Guinée fait partie des pays à faible couverture vaccinale’’

Au cours d’une conférence de presse organisée ce vendredi, 2 juillet à Conakry par l’unité d’appui à la gestion et coordination des programmes du Ministère de la Santé, le ministre médecin général Rémy Lamah a informé la population guinéenne et partenaires au développement de la situation actuelle du système de santé du pays en général et de la vaccination de routine en particulier, tout en faisant la promotion de la santé communautaire.

Cette sortie du ministre Lamah fait suite à un séjour de deux(2) semaines passées à l’intérieur du pays à la tête d’une mission de supervision composée des cadres dudit département et des partenaires techniques et financiers. Notamment dans les préfectures de Boké, Boffa, Labé, Dabola, Dinguiraye, Faranah Kissidougou, Macenta et qui a pris fin à N’zerekoré d’où la mission a déclaré la fin de la maladie Ebola dans le pays.

« Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des interventions prioritaires du Ministère de la santé, une mission de supervision a été organisée du 08 au 20 juin 2021 afin d’impulser les activités de vaccination dans les préfectures à faible couverture et procéder au lancement de la santé communautaire tout en identifiant les défis sur le terrain », a-t-il déclaré.

Poursuivant, il a mentionné que « les différentes évaluations faites par les partenaires techniques et financiers ont prouvé qu’en Afrique, la Guinée fait partie des pays à faible couverture vaccinale. Ce constat a entrainé une analyse qui a identifié sept (7) préfectures dont les indicateurs sont les plus mauvais avec plus d’un enfant sur deux qui ne sont vaccinés. Ceux sont: Boké, Boffa, Dabola, Dinguiraye, Labé, Kissidougou et Macenta. La faible couverture vaccinale des enfants augmente le risque de maladies évitables par la vaccination (MEV) ainsi que les flambées épidémiques », prévient-t-il.

« Mentionnant que cette mission a procédé également au lancement de la politique de santé communautaire dans les préfectures de Labé, Dinguiraye et Macenta. Cette stratégie est considérée comme l’une des priorités du ministère de la santé pour progresser vers la couverture santé universelle. La vaccination sera d’entrée pour la mise en œuvre de cette approche.

Egalement au cours de cette mission effectuée en compagnie des cadres du Ministère de la santé, PTFs impliqués dans la vaccination et les partenaires de l’alliance : OMS, UNICEF, Banque Mondiale, USAID, le ministre de la santé a indiqué avoir constaté des irrégularités dans certaines structures sanitaires sillonnées à savoir : l’abandon de poste par certains agents de la santé contre lesquels d’ailleurs des mesures sont annoncées.

Par ailleurs, Général Lamah a annoncé que le séjour de la mission a été sanctionnée par des recommandations qui sont entres autres : Améliorer la qualité des supervisions des centres de santé en mettant un accent sur la revue des supports de données, la programmation des activités comme les stratégies avancées, les enquêtes par sondage de la disponibilité des vaccins, des médicaments, du taux de recouvrement des recettes, afficher les tarifs des prestations dans les hôpitaux en veillant à la gratuite de la vaccination, de la césarienne et l’humanisation des salles d’hospitalisation, envoyer au Ministère de la santé la liste de tous les agents absents de leur poste de travail respectifs pour une durée de plus de 30 jours par type de structure (Centre de santé, hôpital, PS et DRS).

« Les recommandations formulées feront l’objet d’un suivi rigoureux par l’équipe du Ministère de la santé. Des actions correctives immédiates instruites sont déjà réalisées sur le terrain. Le processus de suivi rapproché de la couture vaccinale en guinée demeure une priorité car elle représente la porte d’entrée vers une amélioration des soins de santé primaire. Une invitation spéciale est lancée à toutes les parties prenantes afin de mettre leurs efforts en commun dans le cadre de la mise œuvre de la politique de la santé communautaire“, a-t-il conclut

Elisa Camara

+224 654 95 73 22