Le ministre saoudien des affaires islamiques, al-Sheikh reçoit Pr Koutoubou SANO, à son bureau à Djeddah

Dans le cadre du renforcement des relations de coopération et de partenariat stratégique, entre l’Académie internationale de la jurisprudence islamique et les États membres de l’OCI, particulièrement le pays du siège, le Royaume d’Arabie Saoudite, le secrétaire général de ladite Académie, Professeur Koutoubou Moustapha SANO, a été reçu, le lundi 31 mai par le très puissant ministre saoudien chargé des affaires islamiques, en l’occurrence le Dr. Abdul Latif al-Sheikh.

A cette occasion, ce dernier a réitéré les félicitations du Royaume pour la nomination du Professeur Koutoubou à la tête de l’Académie. Il a également exprimé sa satisfaction en ces termes: ” Certes vous méritez cette nomination, parce que vous savons tous que vous êtes une référence, un homme intelligent, cultivé, intègre, persévérant et sage. Nous comptons entièrement sur votre personnalité, votre capacité intellectuelle et votre savoir-faire, en vue de relever les défis de temps auxquels les deux milliards de fidèles musulmans au monde, font face aujourd’hui dans tous les domaines de la vie. Nous savons également compter sur votre leadership, votre capacité managériale et votre vaste expérience, afin de relancer conséquemment le rôle si important et si indispensable de l’Académie, pour répondre aux aspirations et aux attentes de la Ummah à travers une présentation correcte et équilibrée des enseignements de l’islam”.



Aussi, il a exprimé la disponibilité totale de son département à accompagner l’Académie dans tous les domaines d’intérêt commun, notamment la promotion de la modération et de la pondération dans le monde, l’organisation des conférences et fora intellectuels, ainsi que la publication des recherches scientifiques.



Pour sa part, son Excellence, le Professeur Koutoubou Moustapha SANO, Secrétaire général de l’Académie, a remercié SEM le Ministre, pour l’accueil chaleureux et les paroles si aimables à son endroit. Il lui a assuré de ses efforts pour mériter la confiance placée en sa modeste personne, par l’OCI, en lui confiant la gestion de la première référence mondiale pour la Fatwah et la jurisprudence islamique.



Il a également assuré son interlocuteur de sa détermination à renforcer, davantage, les relations de coopération et de coordination entre l’Académie et le ministère, en vue d’apporter des solutions appropriées aux enjeux de la vie contemporaine.



À la fin de la rencontre, qui a duré deux heures de temps, les deux personnalités se sont mises d’accord sur l’importance épineuse de signer, incessamment, un mémorandum d’entente devant permettre de définir les actions concrètes pour un partenariat stratégique exemplaire.

Pour clôturer, le Professeur Koutoubou SANO, a accordé une interview aux journalistes de la télévision nationale saoudienne.