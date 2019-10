Taran rend visite aux membres du FNDC incarcérés : ‘’ils m’ont dit qu’ils ont le moral et restent sur leur position’’

Le ministre de l’unité nationale et de la citoyenneté, Mamadou Taran Diallo a rendu visite dans l’après-midi de ce jeudi, 17 octobre à la maison centrale, aux membres du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) arrêtés à la veille de leur manifestation contre le changement de constitution en Guinée.

Au sortir de la rencontre qui a duré plusieurs heures, le ministre Taran, défenseur des droits de l’homme, a confié à la presse que les détenues appréciaient leurs conditions de détention. Ajoutant qu’ils restent sur des positions pour lesquelles ils ont été arrêtés.

‘’ Dans le cadre des droits de l’homme, je venais m’enquérir de l’état de leur santé, les conditions de leur détention et, c’est dans ce cadre que tout s’est bien passé. Ils m’ont dit ‘’oui’’ qu’ils avaient le moral et ils restaient sur des positions qu’ils avaient défendues. J’ai conclu l’entretien en disant que cette Guinée nous l’avons en commun. Quelles que soient les positions des uns et des autres, la constitution et les lois guinéennes reconnaissent le droit à chacun d’avoir des croyances, d’être dans des associations, dans les partis et de manifester (…) J’ai reçu les gens dans un bureau et ils ont même remercié le régisseur qui prend toutes les dispositions pour les garder dans les meilleures conditions humanitaires. Ce sont eux-mêmes qui m’ont dit. Et, j’ai reçu aussi le régisseur de la prison pour le féliciter pour les efforts qu’il entreprend pour que tous les prisonniers soient traités de la meilleure façon’’, dit-il avant d’annoncer qu’il a invité les membres du Front au dialogue pour l’intérêt du peuple de Guinée.

