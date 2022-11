Le ministre Wright à la veille de son voyage : « la santé, la vie et la mort appartiennent à Dieu »

Visiblement, le ministre de la Justice Alphonse Charles Wright croit en Dieu. Depuis la fuite de sa correspondance adressée au Premier ministre Dr Bernard Goumou pour une demande d’établissement d’ordre de mission sans frais de 8 jours [du 6 au 13 novembre] en Espagne, les bruits enflent sur la santé du Garde des Sceaux.

En bon croyant, musulman pratiquant, Charles Wright a rappelé que « la santé, la vie et la mort appartiennent à Dieu ».

« La vie, la santé et la mort appartiennent à Dieu. Ma vie, ma santé, ma vie et mon jour de mort ???? Dieu seul est maître. Pour l’instant je remercie Allah pour sa grâce », écrit le ministre Wright sur sa page Facebook.

Combatif et courageux, Alphonse Charles Wright a dépoussiéré plusieurs dossiers de corruption et de détournement présumés enregistrés sous les régimes de Conté à Condé et promis justice pour les crimes de sang commis ces dernières années en Guinée.

Mayi Cissé