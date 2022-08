Le ministre de la Justice Alphonse Charles Wright a demandé dans une correspondance à poursuivre pour « détournement et complicité » Moussa Sampil, magistrat, ancien ministre [de la Sécurité sous Lansana Conté], ancien directeur du Casier judiciaire central du Ministère de la Justice et des Droits de l’homme et Aboubacar Souaré, ancien comptable du même service.