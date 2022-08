Le ministre Wright échange avec Dr Diané, Kassory, Damaro et Cie à la Maison centrale: « ils m’ont tous exprimé… »

Le département de la Justice, Garde des Sceaux et des Droits de l’Homme, dans le cadre de prise de contact avec tous les détenus, a rencontré ce lundi 29 août plusieurs détenus de la CRIEF ou les détenus de droit commun à la maison centrale de Conakry.

Alphonse Charles Wright a rencontré notamment l’ex président de l’Assemblée Nationale, Amadou Damaro Camara, l’ex Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana, l’ex ministre de l’Environnement Oyé Guilavogui et l’ex Directeur National du FER (Fonds d’Entretien Routier), Souleymane Traoré. Lors des échanges, ces détenus, tous des proches de l’ex Président Alpha Condé, ont sollicité du ministre de la Justice que leurs dossiers soient jugés dans un délai raisonnable.

À la fin de cette mission de prise de contact qui a conduit le ministre et son équipe à Dubreka, Alphonse Charles Wright a accordé une interview à la presse pour revenir sur les échanges avec ceux que d’aucuns appellent les détenus « VIP ». « J’ai rencontré M. Amadou Damaro, Dr Kassory Fofana et Cie. Ils m’ont tous exprimé un certain nombre de préoccupations, au nombre desquelles nous pouvons citer entre autres le fait que leurs dossiers soient jugés dans un délai raisonnable » .

Poursuivant, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux et des Droits de l’Homme a précisé ceci: » Moi, je suis ministre de la Justice, je crois que comme je l’ai dit, notre mission aujourd’hui c’est de rassurer toutes les personnes qui sont en conflit avec la loi que leurs droits doivent être respectés. Et c’est ce qui a été fait jusqu’à présent. Ils ont droit à un avocat, aujourd’hui ils ne sont pas privés de leur droit d’avoir des soins et autres. Je les ai rassurés que le département de la Justice ouvre ses portes à toute revendication qui va dans le sens de la protection de leurs droits. «

Pour finir, l’ex Procureur Général près la Cour d’Appel de Conakry a laissé entendre que cette rencontre a été une rencontre de sincérité. « On s’est vu, on s’est parlé et les messages ont été aussi clairs tant de leur part que de la part du ministre de la Justice. On ne peut pas quand même, quel que soit ce qu’on a, de griefs contre un magistrat, tenir des propos qui sont de nature à pouvoir atteindre l’autorité judiciaire, je ne l’accepterai pas. Autant je dois me battre pour la protection des droits de l’homme, les droits de l’homme supposent aussi le respect de la loi. C’est ce que beaucoup ne comprennent pas aussi ».

Mamadou Yaya Barry

