Le ministre Wright face aux cadres de son département: « on n’a pas une bonne organisation ici »

24 heures après sa prise de fonction, le nouveau ministre de la Justice Garde des Sceaux a rencontré ce mercredi 13 juillet tous les cadres de son département pour une prise de contact qui s’en est suivie des remarques. Par la même occasion, Alphonse Charles Wright a mis un accent particulier sur les nouvelles orientations à adopter au sein de son service. La rencontre a eu lieu dans la salle polyvalente dudit département.

Après un tour dans les couloirs ce matin de bonne heure, Alphonse Charles Wright dresse un fonctionnement peu reluisant du fonctionnement de l’appareil judiciaire.

« Je ne suis pas complaisant au point de ne pas assumer ma responsabilité », dit-il.

Prenant la parole au nom du personnel du département, l’inspecteur général des services public et judiciaire a tout d’abord salué la nomination de l’ex-procureur Général près la Cour d’Appel de Conakry à la tête de ce département stratégique.

« Votre nomination Monsieur le Garde des Sceaux à la tête de ce sensible et important département n’est pas venu au hasard et ce n’est pas non plus un fait de hasard. C’est le mérite qui a été reconnu et qui a été récompensé par la plus haute autorité de ce pays. On vous sait en homme d’action, on vous sait en homme de terrain, un homme plein d’énergie, sans nul doute ces qualités seront contagieuses au niveau de l’ensemble du personnel », a-t-il formulé.

Poursuivant, Yaya Kaïraba Kaba de rassurer en son nom et aux noms de tous les travailleurs leur disponibilité et leur franche collaborations avec le nouveau ministre de la Justice.

« Je marque déjà sans risque de me tromper, la disponibilité de vos proches collaborateurs. Monsieur le Garde des Sceaux, nous serons à votre écoute, à l’exécution des instructions que vous allez donner parce que comme vous nous avons l’ambition de redorer le blason de la justice guinéenne qu’elle n’aurait jamais dû perdre et pour se faire vous pouvez compter sur nous, sur l’apport, sur les relations professionnelles franches et sincères à la limite confraternelle. Monsieur le Garde des Sceaux, c’est votre première réunionn de contact que vous instaurez depuis votre prise de fonction hier seulement. Nous serons donc à l’écoute des orientations fondamentales que vous jugerez utiles de nous soumettre ».

À son tour, le Ministre de la Justice Garde des Sceaux a dans une longue communication devant les cadres du ministère rappelé de vive voix que l’heure n’est plus à la parole mais aux actes.

« Quand on est à une certaine responsabilité, il faut quitter le sensationnel, l’émotionnel pour être tout simplement prompt à répondre aux objectifs généraux et spécifiques qui vous sont assignés’ ,a-t-il précisé avant de remettre en cause l’organisation dans lequel fonctionne ce département qu’il occupe depuis des heures.

« Il faut avoir le courage de le dire, on n’a pas une bonne organisation ici. Vous savez quand moi je parle, le plus souvent ça va peut-être choquer mais vous allez souffrir de me comprendre dans ce que j’ai toujours été, je voudrais être franc et direct avec vous. Lorsque je prends la somme des cadres qui animent ce département, je me dis que là où nous sommes aujourd’hui, ce département ne mérite pas d’être cité parmi les départements orphelins dans la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de question de justice. Quand vous êtes avec les gens, soit vous leur donnez la motivation ou vous les démotivez parce que vous dîtes et faites. Sachez que moi en tant que nouveau garde de Sceaux ainsi que tous les membres de mon cabinet, nous ne pouvons qu’être pour vous des facteurs de motivation d’encouragement et de source de motivation »

Pour finir le ministre de la justice, garde des Sceaux et des Droits de l’Homme de mettre l’accent sur l’assiduité et la ponctualité dans les heures de service.

« Faites en sorte que chacun arrive à l’heure dans votre quotidien maintenant, nous avons déjà acheté des registres. On ne veut pas voir les gens dans les couloirs », lance-t-il.

Mamadou Yaya Barry