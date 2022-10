Le ministre Yombouno à propos des agents de l’Etat en position de double mandature : « nous allons les traquer et ils payeront… »

Le ministre du Travail et de la Fonction Publique, Julien Yombouno, était face à la presse ce mercredi 12 octobre 2022 pour présenter des réformes engagées, résultats et des perspectives de son département. C’était en présence de ses proches collaborateurs et de nombreux cadres techniques des différentes directions dudit ministère.

A cette occasion, le ministre n’a pas manqué de réaffirmer son engagement de son équipe à assainir le fichier de la fonction publique guinéenne. C’est dans cet ordre d’idée qu’il a une fois encore prévenu les employés de l’Etat qui sont en position de double mandature.

« Je termine mon intervention d’aujourd’hui en vous disant que nous avons lancé un ultimatum. Je sais que les Guinéens ont la vie dure. Nous avons dit que le 15 de ce mois, toux ceux-là qui sont en position de double mandature, qui n’auront pas démissionné de la fonction publique, ils nous trouveront sur leur chemin (…) Le 15 de ce mois, tout agent qui émarge à la fonction et qui n’y travaille pas, qui est couché tranquillement à la maison ou qui est dans le secteur privé, nous allons les traquer et ils payeront tous les montants qu’ils auront pris proportionnellement au nombre d’année, du mois et de jour qu’ils auront triché avec l’Etat guinéen… »

Youssouf Keita

