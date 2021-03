Le Model dit que son leader Aliou Bah est menacé d’arrestation sur instruction de la Présidence (déclaration)

Des informations circulent depuis ce weekend sur une éventuelle instruction qui émanerait de la présidence et qui ordonnerait à la DCPJ de faire arrêter le président de l’organe provisoire du MoDeL M. Aliou BAH.

Le MoDeL tient ainsi à rassurer ses militants et sympathisants qu’à l’instant où ce communiqué vous est délivré, le président n’a pas été interpellé et se porte bien. Que l’opinion nationale et internationale en soient informées.

Constatant avec regret et indignation cette pratique inacceptable du pouvoir guinéen dont l’objectif est de faire taire toutes formes de contradictions démocratiques dans notre pays, le MoDeL condamne avec vigueur cette énième tentative de violation des droits et libertés des citoyens depuis l’entame du projet de pouvoir à vie de Monsieur Alpha CONDE.

Soyez en rassurés le MoDeL continuera à se battre dans le cadre des dispositions réglementaires afin de rejeter toute forme d’instrumentalisation de l’appareil sécuritaire et judiciaire pour interpeller et séquestrer des citoyens au mépris des procédures légales

Ne cédons pas à la panique !

Ensemble unis et solidaire nous vaincrons

Vive le MoDeL

Vive la Guinée