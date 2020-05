Le mois de Ramadan et nos anciennes attitudes ! 

Tout d’abord, le fait d’abandonner la plupart de nos péchés ou attitudes en adoptant certains comportements purement religieux comme porter des voiles par les filles et femmes en abandonnant les problèmes de copinage pour le Ramadan et aussi pour les garçons n’est pas de l’hypocrisie car ce mois est censé nous apporter le pardon de Notre Seigneur pour tous nos péchés de l’année antérieure. Cependant, reprendre les mêmes choses après ce mois serait sans doute de la pure hypocrisie. D’ailleurs, si nous les avons abandonnés c’est parce que nous nous sommes certainement rendus comptes qu’ils ne sont point aimés par Allah et les reprendre reviendrait à se moquer d’Allah (Exalté soit-Il), de Son Messager (paix et salut d’Allah sont sur lui) et de Son Coran.

En outre, il est évident que si nous sommes capables d’abandonner tous ces péchés et les jeunes filles et femmes ont régulièrement pu porter les voiles pour tout un mois, alors nous pourrions les faire pour les restes de nos vies respectives.

Par ailleurs, l’une des importances du mois de Ramadan est que le musulman ou la musulmane qui avait le trouble de se conformer aux commandements de Son Créateur, peut facilement s’améliorer et c’est pourquoi, il ou elle ne doit point se laisser pris dans les filets du Satan après car il ou elle ne sait guère si le prochain mois béni lui trouverait en vie.

Enfin, il sera sans doute pitoyable et même dangereux pour nous qu’après avoir appris à prier cinq fois par jours à temps et dans les mosquées où en groupes, soigner nos habillements, prendre soins de nos familles et les besogneux à la mesure de nos moyens dans notre société, … bref, après avoir appris à vivre en tant que des vrais soumis à Allah et sommes devenus des humains au sens propre du mot, de mettre subitement tous dans l’eau.

Ibrahima Kandja Doukouré, New York