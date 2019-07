Le mouvement Nondi fait dos au FNDC et adhère aux Brassards Rouges

Le mouvement les Brassards rouges de Guinée a enregistré ce samedi, 20 juillet, l’adhésion du mouvement Nondi en son sein. C’était au siège de la Maison des Associations et ONG de Guinée (MAOG) sis à Yimbaya.

Selon le premier responsable du mouvement, ce choix porté sur les Brassards Rouges intervient après une consultation de tous les membres, après l’observation de l’ensemble des mouvements luttant pour la défense de la Constitution.

« Nous avons décidé de rejoindre le mouvement les Brassards Rouges qui, selon notre observation, est un mouvement très cohérent et très conséquent dans sa démarche. Il faut signaler qu’au-delà de la lutte contre un éventuel troisième mandat du président Condé, les Brassards Rouges sont catégoriquement opposés à la prorogation du mandat des députés qui est une autre violation des lois de notre République. En plus, les Brassards rouges est un mouvement aussi a la possibilité d’exister même après le combat contre le coup d’Etat Constitutionnel pour défendre les intérêts des Guinéens et promouvoir la Démocratie. Alors, à compter d’aujourd’hui samedi 20 juillet 2019, le mouvement Nondi est membre à 100% du mouvement les Brassards Rouges ».

Il est à rappeler que la semaine dernière Nondi Kountigui, le premier responsable du mouvement, avait affirmé la volonté de son mouvement de se désaffilier du FNDC suite à une querelle qu’il aurait Sékou Koundouno, coordinateur de la cellule Balai Citoyen et lui.

Maciré Camara