Le mouvement syndical guinéen propose au CNRD de renforcer les capacités et les structures de l’administration du travail (Mémo)

Dans un mémorandum de 10 pages, le mouvement syndical guinéen après avoir pris acte des évènements du 5 septembre dernier a formulé des propositions à l’attention des nouvelles autorités. C’était ce lundi 27 septembre 2021 à la bourse du travail sis à Kaloum.

Ces propositions s’articulent autour de trois (3) plans, à savoir les domaines d’intervention, les faiblesses constatées et des propositions de solutions.

A l’entame de la lecture du mémorandum, Dr Manizé Kolié du syndicat des pharmaciens dit avoir constaté une non-application de certaines dispositions du code du travail. Et comme proposition de solution, on propose d’élaborer les textes d’application du code de travail, de réviser et/ou d’élaborer les conventions collectives, actualiser le code du travail dans ses aspects : catégorisation des travailleur/se, prise en contact du S.M.I.G et signature effective des contrats de travail, réglementer la sous-traitance en milieu professionnel.

Parlant ensuite des faiblesses, dira-t-il, « nous avons parlé du vieillissement du corps de contrôle du travail et de l’administration publique. Comme propositions de solutions, on propose de régulariser les arriérés de cotisation de la Guinée au CRADAT à Yaoundé. Recruter et former au Centre Régional De l’Administration et du Travail (CRADAT), de nouveaux contrôleurs et inspecteurs du travail pour répondre aux besoins croissants du pays. Il y a l’inadaptation des compétences aux réalités du marché guinéen du travail. Comme propositions de solutions, renforcer les capacités et les structures de l’administration du travail. Il y a l’inadaptation du code de la sécurité sociale : en propositions ratifier la convention 102 sur la protection sociale, réviser le code de la sécurité sociale pour l’adapter à l’environnement du marché du travail (prise en compte des acteurs de l’économie informelle). L’inadaptation du statut général des agents de l’État : comme propositions on a proposé de réviser la loi L0027 dans son article 39 qui vient en violation de la convention 87 de l’OIT sur la liberté syndicale ratifiée par l’État guinéen ( la loi devant être impersonnelle). Absence d’un tribunal administratif : nous proposons de créer et de rendre opérationnel le tribunal administratif. Nous avons constaté un dysfonctionnement du tribunal du travail : Là nous proposons simplement de dynamiser le service par le renforcement des capacités, la diligence et la transparence dans le traitement des dossiers », citera-t- il entre autres problèmes.

Ce mémorandum signé de 10 centrales syndicales sur le 13 existantes sera soumis dès ce mardi 28 septembre 2021 au CNRD, au nom de toutes les structures syndicales de Guinée.

Maciré Camara