Le néopatrimonialisme dans la politique guinéenne, un mal général qui mine la bonne gouvernance (Youssouf Sylla)

🔴Par Youssouf Sylla🔴Nos dirigeants ont encore du mal faire la différence entre les biens publics qui appartiennent à la collectivité ( peu importe qu’ils relèvent du domaine public ou privé de l’État) et les biens privés qui relèvent de leur patrimoine personnel. Ils ont le sentiment que les biens publics les appartiennent pour la simple raison qu’ils sont en position d’autorité. Cet état desprit que nous constatons en Guinée est un phénomène connu et bien décrit par les spécialistes de la politique en Afrique sous le nom du ‘néopatrimonialisme ». Il s’agit d’un système qui repose sur l’accaparement des ressources publiques, le clientélisme et le torpillage de la démocratie. Ce phénomène n’est pas seulement perceptible auprès de ceux qui dirigent le pays. Il l’est aussi chez ceux qui s’apprêtent à le diriger notamment à travers le mode d’administration des formations politiques dont ils sont responsables. Étant tous issus aussi, du moins en grande partie, des serails de l’Etat, ils sont dans la même posture psychologique par rapport aux biens de l’Etat, que les dirigeants qu’ils combattent en politique. Du coup, le combat politique devient un terrain de compétition entre des leaders qui prétendent aux mêmes ambitions s’hyperpersonnalisation du pouvoir. Ainsi, toute tentative de séparation des biens publics des biens privés des hommes politiques et des hauts cadres de l’administration se heurte, comme on le voit en Guinée et ailleurs en Afrique, à une forme de résistance qui montre qu’on est encore loin d’une approche rationnelle et moderne de la gestions des biens publics. On oublie carrément que l’utilisation des ressources publiques obéit à des règles strictes qui sont au dessus de ceux qui sont chargés de les gérer. Et qu’à ce titre, il y a des conflits d’intérêts à éviter à tout prix au nom d’une « certaine morale » qu’on exige des hauts cadres de l’Etat et de tout candidat à la magistrature suprême d’un pays. Chacun se rappelle encore qu’au cours de la dernière élection présidentielle en France, le discrédit de François Fillon, ancien premier ministre de Sarkozy est venu de la découverte d’un emploi d’attachée parlementaire qu’il avait offert à son épouse. Le fait de faire profiter son épouse des ressources publiques en dehors de toute orthodoxie exigée en la matière était inadmissible auprès des français qui l’ont disqualifié par leur vote.

Tout ceci montre que l’existence des règles de gestion transparentes des ressources publique ne suffit pas pour instaurer dans l’esprit de nos leaders politiques une distance psychologique entre les biens qui relèvent du domaine public et ceux qui relèvent du domaine privé. L’activation d’une justice indépendante et l’accroissement de la pression populaire sont certainement un excellent moyen d’ancrage de cette différence dans l’esprit des dirigeants et de ceux qui prétendent les remplacer. En effet, la démocratie n’a de sens que si elle permet l’alternance au pouvoir dès hommes et des femmes qui apportent une valeur ajoutée à la nation. Mais pas lorsqu’elle remplace les mêmes qui prétendent construire leur propre prospérité dans le dos d’un peuple éprouvé chaque jour par la misère et le désespoir.

Youssouf Sylla