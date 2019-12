Le Nigeria adopte le visa à l’entrée pour les Africains

Le Nigeria déclare qu’il accordera des visas à tous les voyageurs africains à leur arrivée à partir du mois de janvier, supprimant ainsi l’obligation de faire leur demande à l’avance dans ses ambassades à l’étranger.

Le président Muhammadu Buhari a déclaré que cela montrait l’engagement du Nigeria en faveur de la “libre circulation des Africains en Afrique”.

Cette annonce intervient cinq mois après la signature par le Nigeria d’un accord visant à promouvoir le libre-échange sur le continent.

Mais les critiques de M. Buhari l’accusent d’être protectionniste, sapant la vision de l’unité panafricaine.

Il a maintenu les frontières terrestres du Nigeria fermées avec tous ses voisins depuis le mois d’août, ce qui empêche les entreprises de faire du commerce transfrontalier par la route.

M. Buhari a rejeté les pressions visant à lever le blocus, affirmant qu’il visait à mettre fin à la contrebande de marchandises vers le Nigeria et à rendre la nation autosuffisante, en particulier au niveau de la production alimentaire.

Les frontières ont été fermées malgré le fait que le Nigeria fait partie de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), un bloc régional de 15 pays qui a des textes qui permettent à ses quelques 350 millions de citoyens de voyager sans visa vers le géant régional.

M. Buhari n’a donné aucune indication sur la date à laquelle le blocus sera levé lorsqu’il a annoncé la dernière politique du gouvernement en matière de visas pour les titulaires de passeports africains.

Actuellement, les demandeurs doivent souvent faire une requête pour le visa nigérian dans leur pays d’origine, qui leur sera délivrée à leur arrivée dans l’État ouest-africain, explique Mayeni Jones, correspondante de BBC Nigeria.

Cela changerait au cours de la nouvelle année, lorsque les citoyens de tous les États africains pourraient prendre l’avion pour le Nigeria et obtenir un visa à leur arrivée, ajoute-t-elle.

Le Nigeria est considéré comme une superpuissance africaine, avec la plus grande économie et la plus grande population du continent.

Source : BBC