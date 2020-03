Le Nigeria dit exprimer une ‘’forte confiance’’ au peuple de Guinée pour résoudre ses ‘’problèmes internes’’

A la veille du double scrutin législatif et référendaire du 22 mars prochain, La république fédérale du Nigeria, a dans une déclaration, appelé vendredi tous les acteurs politiques guinéens à s’abstenir de toute violence et à s’engager dans des élections transparentes, libres, équitables et pacifiques qui doivent être inclusives…

DÉCLARATION SUR LES DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS EN RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

Le gouvernement fédéral du Nigéria a observé avec un intérêt vif et constructif les récents développements politiques et sociaux en République de Guinée.