Le nouveau DG du Fonds Social installé : ‘’je ferai en sorte que chacun soit impliqué dans la mise en œuvre de nos objectifs’’

Nommé mercredi dernier à la tête de la direction générale du fonds de développement social et de l’indigence au département en charge de l’Action sociale et des personnes vulnérables par le président de la transition, Lansana Diawara a été officiellement installé ce jeudi 20 janvier 2022, dans ses fonctions.

C’était dans les locaux de ladite direction sous la présidence du secrétaire général du Ministère qui avait à ses côtés plusieurs dont la directrice sortante et son adjointe, amis et connaissances des nouveaux promus.

Prenant la parole pour la circonstance, Lansana Diawara a demandé à l’assistance d’observer une minute de silence à la mémoire de toutes les victimes guinéennes. Par ailleurs, il n’a pas manqué de mot pour exprimer sa gratitude aux nouvelles autorités, à leur tête le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya pour la confiance placée en lui pour occuper ce poste stratégique.

« Je suis très heureux pas parce que je dois gérer les destinées de ce grand service qui, pour moi est fondamental quand on sait que plus de 52% de la population guinéenne traversent des moments très difficiles. Ces 52% de la population comptent sur ce service, mais également ils comptent sur ce pays. En ce qui me concerne, je porterai la gouvernance au sein de cette direction, je l’assumerai et ferai en sorte que chacun soit impliqué dans la mise en œuvre de nos objectifs. L’autre chose qui aussi importante pour moi, c’est que dans ce service, l’apport de chacun compte, c’est une chaine. Par conséquent, nul ne peut avoir la prétention d’avoir toutes les compétences requises pour faire bouger ce service », dira-t-il entre autres.

S’adressant à ses désormais collaborateurs, il a rassuré que chacun trouvera son compte dans sa gestion. « Je suis pertinemment conscient que chacun peut faire quelque chose. Généralement il y a des frustrations dans certains de nos services, ce qui fait que les gens n’ont pas la capacité de sortir le maximum d’eux pour faire bouger davantage les choses. La transparence dans la gestion et les reformes seront portées nous tous par la grâce d’Allah… »

Youssouf Keita