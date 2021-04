Le nouveau Directeur Général de la SEG : « dans sa promesse d’agir et agir vite »

A peine installé, le directeur général de la SEG (Société des Eaux de Guinée) Mamadou Diouldé Diallo et son équipe se sont engagés directement à améliorer la desserte en eau potable tant à Conakry, qu’à l’intérieur du pays.

Sur fond propre, des actions aussitôt menées ont donné les résultats suivants :

Remise en fonction de toutes les bornes fontaines et les camions citernes alimentaires qui étaient restés plusieurs mois sans service. Aussi, la dotation en carburant pour donner de l’eau potable aux populations restées plus de 4 mois en crise (Kankan 20000L, Labé 10000L, Koundara 5000L et Boké 10000L)

A rappeler que tous les travaux techniques importants à la prise d’eau à Kankan ont permis d’atténuer la crise. La population de Télimelé est aujourd’hui très contente de la Société des Eaux de Guinée à travers son nouveau directeur Général pour l’achat, la livraison et l’installation d’un groupe électrogène de 60 KVA pour donner de l’eau potable à la population qui est resté plusieurs mois sans eau.

Ajouter à cela, la fourniture d’un groupe électrogène de 350 KVA à Kankan pour le fonctionnement correcte de la station de pompage de l’eau potable.

Pour remettre le personnel de la Société des Eaux de Guinée davantage en confiance, le nouveau directeur Général Mamadou Diouldé Diallo, a payé tous les acquis des travailleurs bloqués depuis 11 mois, notamment le 13eme mois et la prime de scolarité.

Cela démontre que la confiance renouvelée du Président de la République Le Professeur Alpha Condé en la personne du nouveau de DG de la SEG n’est pas fortuite, car le choix est basé sur sa compétence, son expérience et sa maitrise des critères de performance de la SEG.

LE PROGRAMME CONTINUE !