Le nouveau maire de Ratoma marque son territoire : ‘’c’est la loi qui a été appliquée et respectée’’

Le nouveau maire de Ratoma Issa Soumah- successeur de feu Souleymane Taran Diallo- a rejeté jeudi lors de son installation toute option de favoritisme suite à la décision du ministre Bouréma Condé de lui confier les destinées de la commune.

« C’est la loi qui a été appliquée et respectée selon le code des collectivités décentralisées. Après le maire, c’est le premier vice-maire qui est désigné comme maire en cas de décès », a rappelé Issa, répondant à ses détracteurs.

Numéro 2 sur la liste de l’UFDG –principal parti de l’opposition-, le maire de la 2è grande commune de Conakry a indiqué que « la priorité dans un premier temps, c’est de procéder à l’assainissement de Ratoma. Nous allons essayer de nettoyer un peu et de nous joindre au programme de monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement pour essayer faire en sorte que la ville soit propre. C’est ce que nous voulons. Nous souhaitons également qu’il y ait beaucoup d’unité entre les citoyens de Ratoma ». Ajoutant qu’ « unir les hommes, ce n’est pas facile en soi. Mais, nous ferons en sorte que cela se réalise avec l’aide de Dieu. Sans l’unité d’action, on ne peut pas aspirer à un devenir meilleur, et nous, notre souhait, c’est d’aspirer à l’unité de tous les enfants et citoyens de Ratoma. Et nous allons arriver ».

Elisa Camara