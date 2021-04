Le nouveau Préfet de Fria en visite chez Makissa : « vous êtes incontournable à Fria »

Le tout nouveau Préfet de Fria, Colonel Mamadou Lamarana Diallo a rendu visite, ce lundi 19 avril 2021, au Directeur national des impôts, Aboubacar Makissa CAMARA. C’était au bureau de celui-ci-comme vous pouvez le constater en images-à la Direction nationale des impôts située à Kaloum.

A préciser que cette retrouvaille s’inscrivait dans le cadre de la tournée de prise de contact de l’autorité préfectorale avec toutes les couches socio-politiques et économiques de la Cité de l’alumine. Objectif, dit-il, cerner toutes les préoccupations des populations relevant de sa juridiction.

Dans son intervention, l’ancien Préfet de Dinguiraye a d’abord salué l’implication remarquable du natif de Sombory-Tormelin dans le développement socio-économique et culturel de Fria. Colonel Mamadou Lamarana Diallo a fait savoir au patron de l’administration fiscale qu’il était bien au fait de tous ses faits et gestes de grande valeur en direction de Fria. Puis, il lui a tendu la main pour une conjugaison des efforts dans le but de maintenir de promouvoir le développement de la cité d’alumine et d’y consolider la stabilité.

« Monsieur le Directeur, j’ai entendu parler de vous pendant ma mission à Dinguiraye. Aujourd’hui, vous êtes un élément incontournable de la vie de Fria. C’est pourquoi je vous tends une main franche de collaboration pour restaurer la confiance entre les autorités et les citoyens d’une part, mais aussi promouvoir le développement durable de la ville”a souhaité le Col Mamadou Lamarana Diallo.

Pour sa part, Aboubacar Makissa CAMARA, entouré des proches, a rassuré son hôte de sa disponibilité à apporter tout son soutien pour un changement positif dans son Sombory natal

« Vous avez un contrat administratif avec la ville de Fria, et moi, j’ai un contrat naturel avec cette ville. Vous avez frappé à la bonne porte. Vous pouvez compter sur le soutien de l’ensemble des cades ressortissants afin de vous faciliter votre mission », a rassuré Makissa.

Pour terminer, les deux hommes ont promis de perpétuer cette initiative dans l’intérêt de la Cité de l’Alumine.

Alhassane Sidibé