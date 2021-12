Le nouveau secrétaire général installé dans ses fonctions

72 heures après sa nomination au poste de Secrétaire Général, Ahmed Sékou KEITA a été installé dans ses fonctions ce mardi, 30 novembre 2021. La cérémonie de prise de fonction s’est tenue dans la salle de conférence du Ministère de l’Energie et c’était en présence des Secrétaires Généraux des trois Départements fusionnés.

Dans leurs discours de circonstances, les sortants, Elhaj Sanfina Diakité et Mohamed Niaré, ont brièvement présenté les résultats obtenus dans les sous-secteurs de l’Energie et des Hydrocarbures. Des discours bilans qui ont mis en relief les difficultés et les perspectives. Les deux Secrétaires Généraux ont mis l’occasion à profit pour formuler des prières et bénédictions au nouvel entrant pour qu’il réussisse dans sa noble et exaltante mission.

Dans son discours réponse, le nouveau Secrétaire Général du Ministère de l’Energie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures a tout d’abord remercié le Président de la transition, le Colonel Mamadi DOUMBOUYA et son Premier ministre Mohamed BEAVOGUI pour la confiance placée en sa modeste personne.

Ahmed Sékou Keita, a ensuite remercié le Ministre Ibrahima Abé Sylla pour l’accueil chaleureux et fraternel qu’il lui a réservé.

Conscient que sa nomination intervient dans un contexte marqué par d’importantes réformes, le nouveau Secrétaire Général du Ministère de l’Energie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures est revenu sur les défis qui l’attendent.

Il a affirmé sa ferme volonté et son entière disponibilité ainsi que sa détermination à servir avec loyauté à ce nouveau poste stratégique du Département.

Sous la Coordination du Ministre Ibrahima Abé SYLLA, il promet de s’investir pour mettre en place une administration moderne au service du peuple, des partenaires et des structures afin de conduire efficacement la mission du Ministère. Ce défi va être relevé grâce à :