Le nouvel ambassadeur de la CEDEAO en Guinée reçu par le ministre des Affaires étrangères  

Le nouveau Représentant Résident de la Communauté Economiques des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en Guinée, l’Ambassadeur Mario Gomes Fernandes a été reçu en audience, le jeudi 17 septembre 2020 à Conakry, par le Ministre des Affaires Étrangères et des Guinéens de l’Étranger, Son Excellence M. Mamady Touré.

Au cours des échanges qui ont porté sur le renforcement des relations de coopération entre la Guinée et la Commission de la CEDEAO, l’Ambassadeur Fernandes a officiellement remis au Ministre Mamady Touré, une copie de ses Lettres de créance. Il a également transmis les remerciements du Président de la Commission de la CEDEAO, Son Excellence Monsieur Jean Claude Kassi BROU aux autorités de la République de la Guinée pour avoir accepté sa nomination en sa qualité du Représentant Résident de la CEDEAO en Guinée. L’Ambassadeur Fernandes a pour finir, réitéré l’engagement de la Commission de la CEDEAO et sa disponibilité à appuyer les autorités guinéennes dans le maintien du bon climat politique, de paix et du développement durable.

De son côté, le Ministre guinéen des Affaires Étrangères, a surtout salué les efforts de la CEDEAO en vue de la réussite de l’intégration sous régionale avant de réitérer sa volonté à œuvrer pour la réussite de la mission du nouveau Représentant Résident.

Pour rappel, l’Ambassadeur Mario Gomes Fernandes a pris fonction en tant que Représentant Résident de la CEDEAO en Guinée, le mercredi 16 septembre 2020 à Conakry, à la suite de la passation de service entre ce dernier et son prédécesseur, Son Excellence Madame Liliane ALAPINI.

Source : CEDEAO