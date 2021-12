Le pain à 4500 gnf : les citoyens font part de leur déception et interpellent l’Etat

Après le communiqué du ministère du Commerce publié dans la journée du vendredi 3 décembre et relatif à l’augmentation du prix du pain à 4500, le lendemain, nous avons sillonné quelques coins de Sonfonia dans la commune de Ratoma.

Pour cette première journée, le prix du pain est resté intact . Les citoyens informés de cette augmentation de cette denrée de première nécessité en Guinée, n’ont pas caché leur désarroi et leur déception.

C’est le cas de cette dame qui demande à l’Etat de revoir cette décision sinon ce n’est pas bon.

« Ça sera très dur, parce que le prix du pain était à 4000, les gens se plaignaient. Maintenant, si c’est à 4500, ceux qui ont assez d’enfants qui vont à l’école, ils vont faire comment. La vie est chère à l’heure-là en Guinée. Donc, le ministère doit revoir ça puisque je ne comprends pas pourquoi le pain a augmenté à 4500 fg pendant que les gens cherchaient déjà à ce que le prix du pain soit à 3500. Au lieu que ça ne diminue, ça a augmenté. La population guinéenne souffre, il ne faut pas en rajouter. Vraiment, la population guinéenne a faim. Moi, en ce moment j’ai deux enfants seulement, mais je pleure surtout pour ceux qui en ont beaucoup », a-t-elle indiqué.

Un autre citoyen s’interroge sur cette augmentation brusque. « C’est ma première nouvelle. Mais si tel est le cas, on se demande pourquoi ça. Je ne sais pas si sur le plan mondial ça a augmenté.Vraiment, c’est un sentiment de tristesse, parce que là 4000 d’abord c’était trop cher, maintenant qu’on augmente à 4500, ça c’est autre chose. Je me demande un morceau de pain de 1500 . Nous demandons vraiment à l’Etat de revoir ça pour qu’il y ait vraiment un rabais. Au moins, si on ne diminue pas les 4000 fg, qu’on laisse à ce niveau sans augmenter. »

Selon Mamadou Kali Diallo, cuisinier dans un restaurant, l’Etat n’a pas choisi le bon moment pour cette augmation. »Ils veulent vraiment nous fatiguer encore puisque nous on attendait que les prix des choses diminuent mais s’ils décident d’augmenter le prix du pain, là je ne trouve pas cela normal. On pensait que le nouveau gouvernement allait vraiment penser à nos peines.Nous désormais, on ne pourra pas vendre nos aliments comme avant, il faut qu’on augmente le prix . Avant, nos sandwichs, on les vendait à 13 mille mais désormais on va augmenter un peu. », a-t-il indiqué.

Mariama Diouldé Baldé, vendeuse de pain, pour cette première journée, n’a pas augmenté mais elle dit que ça sera de courte durée. »Aujourd’hui, on a acheté le pain à 3500 au four. C’est pourquoi on a revendu à 4000. Mais ils nous ont dit qu’à partir de demain, ils vont augmenter et nous aussi nous allons augmenter. Donc que nos clients sachent que si on ne leur vend pas le pain à 1000 fg ou 1500, c’est que ça ne sera pas de notre faute. L’Etat ne devait vraiment pas agir ainsi au moment où ils sont acclamés par tout le monde. »

D’autres ont même pensé à d’autres solutions. C’est le cas de David Tenguiano, qui fait savoir qu’à partir de maintenant ses enfants prendront autre chose que le pain. »A partir de demain, mes enfants vont manger le lafidi jusqu’à ce que le prix du pain baisse . Je ne peux pas acheter le pain à 4500, étant donné que j’ai 11 enfants à la maison. Deux pains seulement à 9000 fg sans parler du prix du sucre. Mieux laisser le pain aux riches pour le moment » a-t-il martelé.

Christine Finda Kamano