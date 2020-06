Le Pan Damaro ou la vox populi de la Guinée à l’UIP ! (Par Mohamed Fofana)

L’UIP comme toutes les organisations internationales, comprend nécessairement des États membres. Comment la Guinée (État membre) qui paie régulièrement ses cotisations et y envoie ses représentants, pourrait ne pas participer à un sommet (rencontre des Présidents de parlements) ? Y prendre part, n’est même pas un privilège, mais plutôt se fait de plein droit !

En effet, rappelons de passage que l’UIP est considérée comme l’une des institutions politiques la plus vieille car fondée depuis 1889. De toute évidence, certainement, après l’Union Postale Universelle (UPU) qui a été créée, elle, le 09 octobre 1874, de mémoire qui demeure la première Organisation Internationale (OI). Très malheureusement, il nous est jetée à la figure, cette autre farce démoniaque et dédaigneuse vis-à-vis de nos institutions républicaines. La dernière trouvaille et ce plat sordide dont les odeurs nauséabondes exhalent et empestent notre espace public ce n’est rien d’autre qu’un démenti à l’invitation de notre Président de l’Assemblée Nationale (PAN) au prochain Sommet de l’UIP. Comment peut-on écrire à une organisation internationale dont a ni la qualité, encore moins un quelconque partage de centre d’intérêt, est encore ce jeu de rôle puéril, offert sur les réseaux sociaux par la ribambelle de désœuvrés gravitant autour du sieur Abdourahmane Sano. D’ailleurs, les seules glorioles reconnues à ce vulgaire type Sano, ne sont-elles pas celle d’avoir occupé un poste ministériel au sein du gouvernement de la junte militaire qui s’empara du pouvoir au décès du Président Général Lansana CONTÉ ?

A présent, la question qui taraude les esprits, est de savoir, quelles leçons de démocratie cet homme au passé aussi lugubre pourrait-il donner au vaillant peuple du 28 septembre 1958 ?

Sait-il que le Président Damaro ou pas, la participation est institutionnelle et non intuitu personae ? selon même l’appellation Union Internationale des Parlements des États souverains, suffit à comprendre que la Guinée avec près de soixante-deux ans (62) ans de souveraineté pleinement assumée, n’aura aucun mal à valablement délivré son message au biais du dépositaire du mandat des mandataires de la vox populi et de l’incarnation de la volonté divine en Guinée ?

Comment aurait-il été autrement que notre PAN, digne fils héritier de la légendaire confrérie des guerriers-chasseurs (dont l’un des aïeux donna son nom au mont Simandou) pourrait ne pas honorer notre pays ? L’Honorable Damaro est un de nos valeureux et plus dignes fils. Avoir et voire un homme aux talents aussi élogieux, à la diction et l’éloquence légendaires, est un atout que tous patriotes souhaiteraient avec impatience suivre dans ce sanctuaire de la démocratie représentative livrer un message au nom du peuple de Guinée. Une chose reste claire avec le PAN DAMARO : la Guinée sera sans nul doute, honorée à la tribune de l’UIP.

De toute évidence, l’après UIP, doit définitivement mettre fin aux gesticulations perfides de ces renégats et apatrides (la bande à Sano). Car aujourd’hui, il saute aux yeux de savoir une fois pour toute, que l’effectivité et la plénitude du pouvoir du Professeur Président Alpha Condé s’exercent sur l’ensemble des 245. 857 km2. Et, les braves populations de 12. 527. 440 habitants bénéficiaires de ses innombrables bienfaits, dans leur majorité, c’est-à-dire sa partie la plus saine, lui reconnaissent pour Chef d’État et lui restent profondément attachées.

Enfin, porter haut et fort la vox populi de “Guinea is back”, est un sacerdoce auquel ne renoncera jamais, l’honorable Damaro, le PAN.

Par ailleurs, à quelque chose malheur est bon, car désormais, les regards les plus attentifs, les honneurs et privilèges du prochain Sommet de l’UIP seront inéluctablement réservés à la délégation guinéenne conduite par son Président l’Honorable Amadou DAMARO CAMARA afin de transformer le rêve en pire cauchemar de ces apatrides du FNDC !

Mohamed FOFANA,

membre de la Cellule de communication du RPG Arc-en-ciel