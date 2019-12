Le partenariat Orange et Vivendi s’élargit à la Guinée pour rendre le cinéma plus accessible à tous

Orange et Vivendi ont uni leurs forces en 2018 pour répondre aux attentes d’un continent africain en forte croissance, avide de consommation de biens culturels et redécouvrant, après trois décennies de quasi-disparition, l’expérience unique du grand écran dans des conditions techniques et de confort de premier plan.

CanalOlympia, premier réseau de salles de cinéma et de spectacles déployé par Vivendi en Afrique centrale et de l’Ouest, devient opérationnel en Guinée. Chaque semaine, il proposera aux spectateurs, dans chacune de ces salles toutes équipées d’un système de projection et de son à la pointe de la technologie, les plaisirs du 7ème art.

Dans le cadre de ce partenariat, Orange Guinée proposera le programme « Cinédays » dans toutes les salles du réseau CanalOlympia. Lancé en Grande-Bretagne en 2004, ce programme permet de faire bénéficier aux clients Orange, un ou deux jours par semaine, d’une place de cinéma gratuite pour une place achetée, pour inviter la personne de son choix au cinéma et partager un moment à deux. L’offre déjà lancée au Cameroun, au Sénégal et au Burkina Faso sera donc proposée à tous les cinéphiles, clients d’Orange en Guinée.

Les salles CanalOlympia proposent une programmation diversifiée comprenant des films français, des films de différents pays africains, des blockbusters américains et des productions spécialement destinées à la jeunesse. Orange Studio pourra contribuer à la programmation au travers de ses nouvelles coproductions et aussi de son large catalogue d’œuvres européennes et africaines.

Orange Guinée apporte son expertise et son savoir-faire pour assurer la meilleure connectivité et améliorer la distribution numérique des films dans les différentes salles CanalOlympia.

La contribution d’Orange Guinée à ce partenariat se traduira également par l’intégration d’Orange Money, son offre phare de transfert d’argent et de service financiers sur mobile, permettant ainsi, à tous les utilisateurs de la solution mobile banking d’Orange de payer directement sur place via son mobile et grâce à des caisses digitales.

Pour Orange Guinée, ce partenariat témoigne à la fois de sa volonté de mettre en lumière la culture à travers le cinéma, mais aussi d’encourager et d’accompagner chaque guinéen dans sa passion, en lui faisant vivre une expérience unique via un parcours simplifié grâce au digital.