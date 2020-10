Le parti NFD accuse l’UFDG d’avoir envoyé des jeunes au Foutah pour agresser son leader

DECLARATION- Le parti NFD (Nouvelles Forces Démocratiques) informe l’opinion nationale et internationale que l’UFDG (Union des Forces Démocratiques de Guinée) de Monsieur Cellou Dalein DIALLO a décidé d’agresser ses membres qui sont actuellement en campagne pour la réélection du Pr. Alpha Alpha CONDE à la présidentielle du 18 octobre 2020. Des responsables de l’UFDG ont mobilisé des jeunes à Conakry pour les envoyer au Foutah dans le but d’agresser le Président de NFD, Mouctar DIALLO et sa suite actuellement en campagne au Foutah.

Aussi, hier 11 octobre 2020, des éléments de l’UFDG se sont attaqués à notre point d’animation de campagne installé à notre siège national sis à Hamdallaye Pharmacie sur l’Axe Hamdallaye Bambéto. Ils ont endommagé nos outils de communication (banderoles, effigies du Président Alpha CONDE, gadgets aux couleurs du RPG Arc -en- ciel…). Ils ont peint devant notre siège les couleurs de l’UFDG et ses slogans avant de tenter d’attaquer notre siège. Dès la perpétuation de l’agression par ces jeunes surexcités en mission commandée par des responsables de l’UFDG notamment à travers des injures grossières, menaces et agressions physiques, nous avons demandé à nos militants de ne pas répondre à cette énième agression.

Le parti NFD très attaché aux valeurs de paix, de démocratie, et de l’État de droit prend à témoin la communauté nationale et internationale sur ces agissements inacceptables, injustifiés et antidémocratiques de l’UFDG qui sont devenus de trop. Ces comportements violents de l’UFDG ne sont pas de nature à favoriser une élection apaisée et la paix en Guinée.

Le Bureau Exécutif National de NFD demande à ses militants de rester vigilants et de continuer à œuvrer pour la consolidation de la paix, de l’unité nationale et de la démocratie.

Vive le Progrès !

Vive la République !

Conakry, le 12 octobre 2020.

La Cellule de Communication de NFD