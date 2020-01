Le patriarche de N’zérékoré dément avoir dépêché une délégation chez le khalife du Fouta Djallon 

En janvier puis avril 1979, en Centrafrique, un mouvement de protestation de lycéens est réprimé dans le sang. La contestation s'étend et conduit au renversement de l'empereur Bokassa 1er. Interview avec un historien.

Berlin accueille ce dimanche la conférence internationale sur la Libye. L'objectif est de consolider la trêve entre les belligérants et si possible, réduire les nombreuses ingérences étrangères dans le pays.

L'ex-sélectionneur de l'Allemagne et des Etats-Unis est sous pression de la Fédération allemande de football. Jürgen Klinsmann est accusé de n'avoir pas présenté sa licence pour vérifier sa validité.

L'attaquant de Liverpool Sadio Mané est le seul africain à faire partie de l’équipe de l’année dévoilée jeudi par l’UEFA. Plus de 2 millions des supporters ont voté les onze joueurs parmi les 50 présélectionnés.

Le président de la Confédération africaine de football a achevé une visite de travail de trois jours au Cameroun. Cette visite d'Ahmad Ahmad relance la polémique autour de la capacité du Cameroun à abriter la CAN 2021.

Le plus grand défi reste la consolidation des positions jadis occupées par les rebelles ADF dans la région de Beni. Et la Monusco indique apporter des appuis logistiques en fonction des besoins de l’armée congolaise.

À la Une des journaux allemands, on peut noter le débat énergétique en Allemagne et le répit dans la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine. Les deux pays ont signé un nouvel accord.