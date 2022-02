Le patrimoine bâti esté en justice : « je serais surpris que la justice donne raison à Cellou et Sidya » (Makanéra)

L’ancien ministre de la Communication d’Alpha Condé et président du FND Alhoussein Makanéra Kaké, revient à la charge pour appuyer les propos tenus par le colonel Sadiba Koulibaly devant des leaders politiques au camp Almamy Samory Touré et se prononcer sur l’acquisition des domaines de l’État par d’anciens ministres.

Parlant des cas spécifiques de MM. Sidya Touré et Cellou Dalein Diallo -sommés de quitter les domaines qu’ils occupent à Dixinn au plus tard le 28 février prochain- qui ont esté en justice le patrimoine bâti public, Makanéra indique: « si la justice donne raison puisque c’est la justice qui détient la vérité légale, et puisque c’est à double niveau de juridiction, l’agent judiciaire peut interjeter appel. Mais je serais surpris que la justice puisse donner raison pour la simple raison j’ai vu les justificatifs. Je n’ai pas vu le décret de déclassement. Et si Alpha Condé achetait Sékhoutouréya, ceux qui disent aujourd’hui que leur leader ne sort pas, ils allaient accepter ? Parce que Sekhoutoureyah et le logement des ministres c’est la même chose . C’est le regret. On dit de construire une maison, on loge le président, on construit une autre maison, on dit on loge les ministres. Donc si les ministres peuvent acheter leurs maisons, le président aussi peut acheter sa maison ».

Maciré Camara