Après une vingtaine d’années, un vent nouveau souffle au sein du Conseil National du Patronat Guinéen (CNP-Guinée), les quatre (4) patronats ont décidé suite à plusieurs concertations se donner les mains et d’enterrer la guéguerre qui a caractérisé ce secteur privé guinéen. Réunis ce Jeudi 24 mars 2022, dans un réceptif hôtelier de Conakry, les 4 patronats ont annoncé désormais qu’il n’y a qu’un seul patronat en Guinée et le PDG de Guiter S.A en est le président jusqu’au prochain congrès.

À en croire Elhadj Mohamed Habib Hann, c’est un jour solennel et même historique pour le secteur privé guinéen tout entier parce que dit-il, le bicéphalisme qui gangrenait le Conseil National du Patronat Guinéen durant des années est terminé : « À ce jour, on s’est donné la main, une réconciliation est faite, une réconciliation qui accompagne la journée qui a été lancée par le chef de l’État. Nous mettrons désormais un seul patronat, tous les autres patronats disparaissent au profit du patronat unique. Pour ce patronat unique, on a de façon consensuelle accepté que mon frère Ansoumane Kaba [Kaba Guiter ndlr] préside le patronat jusqu’à la tenue éventuelle et de façon consensuelle d’un congrès électif. Aujourd’hui, nous qui accompagnons notre frère M. Kaba, notamment mes frère KCP, Ismaël Keita et moi-même, nous avons des responsabilités importantes pour que nous puissions conjuguer et avoir une synergie d’action afin que ce patronat soit une réussite pour le secteur privé guinéen. Je ne voudrais pas terminer sans remercier M. le ministre qui s’est déployé corps et âme pour que nous puissions nous entendre »

Ansoumane Kaba alias ”Kaba GUITER” qui est choisi par ses paires de façon consensuelle pour diriger les destinées du Patronat Guinéen jusqu’au prochain congrès a fait savoir qu’ils ont compris qu’ils devraient se parler et se pardonner.

« Il y avait une incompréhension qui a été aplanie et nous avons accepté de travailler ensemble pour notre intérêt. Nous disons grand merci au président de la transition, le Colonel Mamadi Doumbouya et le ministre du commerce de nous avoir amené à nous assoir, à nous entendre parce que ça n’a pas été facile, parce que cela fait 20 ans que le patronat est dans cette diversité […] nous ferons en sorte que plus jamais qu’il y ait cette diversité au niveau du secteur privé car les diversités nous amènent toujours dans les pertes de temps et d’énergie mais aussi la perte de l’économie de notre nation », a-t-il précisé face à la presse

Mandaté par le chef de l’État après sa prise de fonction pour unifier le patronat, le Ministre du Commerce de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises, Bernard Gomou s’est réjoui de voir désormais un seul patronat en Guinée : « On ne parle plus de patronat unifié, on parle de patronat tout court et aujourd’hui M. Kaba Guiter est de façon consensuelle choisi par tous les patronats et que désormais celui qui va porter le flambeau de tous les patronats guinéens. On s’en réjoui parce que partout où on se donne la main, c’est la Guinée qui gagne »

