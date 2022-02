Le PDG-RDA célèbre l’héroïne M’Balia Camara

A l’occasion de la journée nationale de la femme guinéenne ce mardi 9 février 2022 comme chaque année, le Comité National des femmes du Parti Démocratique de Guinée du Rassemblement Démocratique Africain (PDG-RDA) a commémoré toutes les femmes Révolutionnaires de Guinée en général et l’héroïne M’Balia Camara en particulier.

Dans le discours lu par Hadja Foulematou Diarra, vice-présidente du comité national des femmes du PDG-RDA, il est dit qu’au lieu du chauvinisme, du patriotisme, de la reconnaissance de la prière pour nos devanciers, certains fils de ce pays s’invitent dans la haine, la négation et la critique, niant la réalité de l’histoire pour se forger une image floue et incertaine du mérite d’autrui.

《Gloire à Dieu, le tout puissant, le sage. Le PDG n’a rien inventé, rien déformé, rien truqué de l’histoire de la Guinée, il a plutôt décidé pour tous les dignes fils du pays, il a fait établir la République Populaire et Révolutionnaire de Guinée, et une bonne partie du Rassemblement Démocratique Africain (RDA) aussi. Courant 2019-2020, sur les stations de la RTG dans une des émissions de l’émission ‘’kolomatin’’ un citoyen du nom de Thiany Yansané ne s’est-il pas permis de salir l’héroïsme de cette brave dame sur une prétendue appropriation de son combat par le PDG-RDA. Un combat alors antérieur à ce Parti dans les faits et dans l’histoire. Dieu est témoin ; malgré le temps, tous les témoins ne sont pas morts. Les témoignages dignes de foi sont conservés et bien conservés. Alors de grâce arrêtons de modifier ou de nier notre Histoire. L’histoire de M’Balia Camara est bel et bien un pan de l’histoire du PDG parce que fait et bien fait dans le tumulte des combats pour l’indépendance de la République de Guinée », a-t-elle rappelé.

Madame Kaba,Hadja Tawel Fatoumata Binta Camara, présidente du comité national des femmes du PDG RDA a expliqué pourquoi le décès de M’Balia Camara est célébré chaque 9 février au lieu du 12 février sa date de décès.

《M’Balia a été comme toutes les femmes du PDG RDA, elle a lutté pour la libération, pour l’indépendance, elle a été une grande dame dans la lutte du PDG-RDA pour l’indépendance. Vous avez demandé pourquoi on a choisi le 9 février alors que elle est morte le 12 février. Le 9 février a été l’acte mortel de M’Balia Camara. C’est ce jour-là qu’elle a reçu le sabre de David Tondon. Si ce n’était pas ça, elle n’allait pas mourir le 12 février. C’est l’acte, nous avons pris ça comme le jour normal, qu’on doit commémorer. Si ce n’est pas ça, M’Balia allait vivre un peu longtemps. Elle n’avait que 25 ans au moment où elle mourrait et elle était en grossesse avancée », a-t-elle déclaré

Plus loin, la vice-présidente du comité national des femmes du PDG RDA est revenue sur les circonstances du décès de cette héroïne. A l’avènement du PDG, elle fut élue responsable des femmes qui ont massivement adhéré au PDG, pour avoir compris les idées fondamentales et émancipatrices de ce Parti. Militante convaincue, dynamique, elle seconde son époux qui était le 1er responsable du Bureau du PDG-RDA dans tout Tondon. Voyant d’un mauvais œil l’implantation du PDG dans sa juridiction, le chef de Canton d’alors David Tondon Sylla n’a pas apprécié cela. Lors des élections de 1954 un trucage électoral fit éliminer le camarade Sékou Touré. Les femmes ayant compris cela, réagissent en manifestant leur

mécontentement par des rassemblements en groupe qui menacent le chef de Caton, David Sylla, protestant de plus contre le paiement de l’impôt plusieurs fois dans l’année, David Sylla cherchant à échapper à des manifestantes, prit son cheval et tenta de quitter les lieux .M’Balia CAMARA, en état de famille presque à terme, s’en aperçut et tenta de lui barrer le chemin en appelant ses camarades à la rescousse; rattrapé et coincé. David donna des coups de sabre à toutes celles qui lui barraient le chemin. M’Balia CAMARA reçut à son tour de violents coups de sabre au ventre. Urgemment transportée à Dubreka et après Conakry, une césarienne fut faite et un enfant mort-né est mis au monde. Ayant saigné abondamment avant d’arriver à Conakry, M’Balia CAMARA meurt le 12 février 1955 à l’hôpital Ballet, actuel Ignace Deen de Conakry. Ses obsèques furent grandioses; portée en terre par le président Ahmed Sékou Touré avec Ouezzin Coulibaly. Elle repose aujourd’hui au mausolée de Camayenne. Dire que cet épisode de la vie de la nation et de la première martyre de Guinée est étrange et grave au PDG-RDA, c’est tout simplement méconnaître l’histoire de notre pays et que l’ennemi d’hier peut se maintenir comme celui d’aujourd’hui. Le ridicule ne tue pas (…)》A-t-elle rappelé

Pour terminer, ces femmes du PDG RDA sollicitent auprès des nouvelles autorités, que cette date d’anniversaire du décès de l’héroïne M’Balia Camara soit instaurée parmi les fêtes nationales de la Guinée.

Christine Finda Kamano